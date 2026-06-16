Фрегат «Адмирал Григорович» предотвратил опасное сближение с британской яхтой в Ла-Манше

Фрегат «Адмирал Григорович» предотвратил сближение с британской яхтой в Ла-Манше

Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» предотвратил опасное сближение с гражданской парусной яхтой Bright Future под флагом Великобритании в проливе Ла-Манш — судно двигалось опасным курсом на сближение. Об этом сообщили в Минобороны России.

Экипаж фрегата несколько раз попытался выйти на связь с гражданским судном. Однако яхта не изменила курс и не ответила на запросы. После этого для привлечения внимания ее экипажа с фрегата запустили сигнальные ракеты и подали звуковые сигналы.

Несмотря на эти меры, гражданское судно продолжило приближаться к российскому кораблю. Когда расстояние уже сократилось до 150 метров, командир фрегата принял решение произвести предупредительную стрельбу из стрелкового оружия.

После этого яхта сразу изменила курс и начала удаляться от фрегата «Адмирал Григорович».

В Минобороны России заявили, что экипаж российского корабля действовал строго по международным правилам судоходства и принял все необходимые меры, чтобы не допустить опасного инцидента.

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