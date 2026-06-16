Фрегат «Адмирал Григорович» предотвратил опасное сближение с британской яхтой в Ла-Манше
Экипажу пришлось произвести упредительную стрельбу после нескольких предупреждений.
Фото: © РИА Новости/Ибрагим Ишак
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Фрегат «Адмирал Григорович» предотвратил сближение с британской яхтой в Ла-Манше
Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» предотвратил опасное сближение с гражданской парусной яхтой Bright Future под флагом Великобритании в проливе Ла-Манш — судно двигалось опасным курсом на сближение. Об этом сообщили в Минобороны России.
Экипаж фрегата несколько раз попытался выйти на связь с гражданским судном. Однако яхта не изменила курс и не ответила на запросы. После этого для привлечения внимания ее экипажа с фрегата запустили сигнальные ракеты и подали звуковые сигналы.
Несмотря на эти меры, гражданское судно продолжило приближаться к российскому кораблю. Когда расстояние уже сократилось до 150 метров, командир фрегата принял решение произвести предупредительную стрельбу из стрелкового оружия.
После этого яхта сразу изменила курс и начала удаляться от фрегата «Адмирал Григорович».
В Минобороны России заявили, что экипаж российского корабля действовал строго по международным правилам судоходства и принял все необходимые меры, чтобы не допустить опасного инцидента.
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