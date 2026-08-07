«Торт целиком»: Лариса Долина рассказала, как избегает срывов в питании

Лариса Долина призналась, что придерживается строгой системы питания

Народная артистка России Лариса Долина предпочитает не испытывать себя соблазнами и строго придерживается системы питания, подобранной врачами. Об этом певица рассказала корреспонденту 5-tv.ru на фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово».

«Я могу кусочек откусить, потому что я знаю, что я максималист: мне либо все, либо ничего. Если торт, то весь целиком, понимаете? Поэтому я лучше вот кусочек откушу и больше не буду себя мучить этим, уйду подальше», — поделилась артистка.

По словам Долиной, ее рацион регулярно корректируется специалистами. Певица рассказала, что раз в год сдает анализы крови, после чего врачи обновляют рекомендации по питанию. Например, недавно ей снова разрешили употреблять красное мясо. Однако сама артистка призналась, что не испытывает к нему особой любви.

Исполнительница также отметила, что даже во время отпуска не отказывается от привычного режима и по-прежнему не ест после двух часов дня. Она объяснила это тем, что именно в период отдыха легче набрать лишний вес.

Долина добавила, что ориентируется на специальный список разрешенных и нежелательных продуктов, составленный врачами. По ее словам, медики знают о ее строгом режиме питания и пока положительно оценивают состояние ее здоровья.

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