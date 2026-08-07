Тройной удар: косметолог предупредила о вреде масел для кожи летом

Косметолог Колесникова: использование масла в уходе может закупорить поры

Использование натуральных масел для ухода за кожей в летний период может принести больше вреда, чем пользы. Таким мнением поделилась косметолог Марина Колесникова в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на федеральном женском форуме.

«Я большая противница использования масла вообще, потому что первое — это закупоривание пор идет. Масло никоим образом не защищает от ультрафиолетовых лучей, соответственно, еще и может быть ожог более сильный, более стойкий и также пигментация. То есть масса негативных моментов при использовании масла. Я категорически против», — заявила специалист.

По словам Колесниковой, распространенное мнение о том, что натуральные масла могут заменить солнцезащитные средства, не соответствует действительности.

Она подчеркнула, что использовать масло в качестве защиты от солнца нельзя, поскольку оно не обладает SPF-фактором.

Кроме того, косметолог отметила, что масла не насыщают глубокие слои кожи полезными веществами. По ее словам, их основная функция заключается лишь в удержании влаги на поверхности кожи, поэтому рассчитывать на полноценный уход с их помощью не стоит.

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