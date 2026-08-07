«Пищевые зигзаги»: Киркоров раскрыл секрет поддержания стройности после операций

Филипп Киркоров рассказал, что поддерживать стройность помогает дисциплина

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что поддерживать форму ему помогает строгая дисциплина в питании. Об этом певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru на фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово».

«Я плюшки не ем. Я редко себе позволяю вот эти вот пищевые зигзаги», — заявил артист.

Киркоров отметил, что старается следить за своим рационом и лишь изредка позволяет себе отступить от привычного режима питания. Именно такой подход, по его словам, помогает ему поддерживать достигнутую форму.

Певец кардинально преобразился, сбросив почти 30 килограммов после комплекса операций и изменений в образе жизни. Теперь артист продолжает придерживаться строгого режима, чтобы сохранить результат.

Артист открыто рассказывал о липосакции и коррекции фигуры, а также регулярно менял прическу и сценический образ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Филипп Киркоров поддержал новый интерес своего 14-летнего сына Мартина. Подросток после дебюта на подиуме заинтересовался модельной карьерой.

По словам артиста, сейчас сын продолжает заниматься боксом, но также решил попробовать себя в индустрии моды. Киркоров отметил, что не вмешивается в выбор ребенка и уважает его самостоятельность.

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