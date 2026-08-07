«Пищевые зигзаги»: Киркоров раскрыл секрет поддержания стройности после операций

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 126 0

Взявшись за свой внешний вид, народный артист сбросил почти 30 килограмм и радикально преобразился.

Фото, видео: Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5- tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Филипп Киркоров рассказал, что поддерживать стройность помогает дисциплина

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что поддерживать форму ему помогает строгая дисциплина в питании. Об этом певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru на фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово».

«Я плюшки не ем. Я редко себе позволяю вот эти вот пищевые зигзаги», — заявил артист.

Киркоров отметил, что старается следить за своим рационом и лишь изредка позволяет себе отступить от привычного режима питания. Именно такой подход, по его словам, помогает ему поддерживать достигнутую форму.

Певец кардинально преобразился, сбросив почти 30 килограммов после комплекса операций и изменений в образе жизни. Теперь артист продолжает придерживаться строгого режима, чтобы сохранить результат.

Артист открыто рассказывал о липосакции и коррекции фигуры, а также регулярно менял прическу и сценический образ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Филипп Киркоров поддержал новый интерес своего 14-летнего сына Мартина. Подросток после дебюта на подиуме заинтересовался модельной карьерой.

По словам артиста, сейчас сын продолжает заниматься боксом, но также решил попробовать себя в индустрии моды. Киркоров отметил, что не вмешивается в выбор ребенка и уважает его самостоятельность.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+29° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
81.41
0.48 94.06
0.87
Ароматный гороскоп: чем ты пахнешь по знаку зодиака

Последние новости

18:15
«Обозлилась на людей»: почему Долина больше не любит своих поклонников
17:55
Секреты богатого урожая: почему сажать капусту нужно именно сейчас
17:43
«Детская травма»: гулявшую голой по Москве Брагину отправили под домашний арест
17:42
Из‑за нападений закрыли 40 школ: макака терроризирует индонезийский город
17:31
Последнее прощание: как домашние животные узнают о своей скорой смерти
17:18
Смертельная пара: чем опасна комбинация алкоголя и сигарет

Сейчас читают

«Дачной амнистии» дали еще пять лет: подводные камни регистрации
«Стресс — это наше все»: почему даже после восьми часов сна нет сил
«Нам не о чем было говорить»: Овсиенко раскрыла причину краха 17-летнего брака
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео