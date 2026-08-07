Онищенко обвинил мэра Хиросимы в предательстве погибших от бомбардировок США

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 89 0

В недавнем заявлении политик вновь раскритиковал действия России. При этом он умолчал об истинных виновниках трагедии 1945 года.

Что Онищенко сказал про мэра Хиросимы

Фото: www.globallookpress.com/Global Look Press

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Мэр японского города Хиросима Кадзуми Мацуи предал 240 тысяч своих сограждан погибших от американских бомбардировок в 1945 году. Об этом в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» сказал доктор медицинских наук, профессор и академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко.

Таким мнением врач поделился на фоне заявления политика по случаю 81-й годовщины атомной бомбардировки. В ходе своего выступления Мацуи в очередной раз выступил с жесткой критикой в адрес России. При этом мэр Хиросимы ничего не сказал о том, что агрессию по отношению к японскому мирному населению в 1945 году проявили как раз американские солдаты.

«Он предал те 240 тысяч погибших от бомбардировок — сначала Хиросимы, потом Нагасаки», — сказал Онищенко в эфире радио «Комсомольская правда».

Профессор напомнил, что 240 тысяч — прямые потери. На самом деле, пострадавших от той чудовищной атаки, как заметил Геннадий Онищенко, кратно больше. Ведь после той бомбардировки на свет появилось целое поколение больных детей.

«Как можно не вспоминать о виновниках этого чудовищного, самого большого преднамеренного убиения за всю человеческую историю!» — также сказал Онищенко, отметив, что американцы наносили удары по Хиросиме 6 августа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Японии вспоминают жертв бомбардировки. В этом году, как и раньше, японские власти предпочитают не называть страну, которая сбросила десятки ракет на мирных людей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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