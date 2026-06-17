«Будут аккуратнее»: автоюрист об идее введения аналога ОСАГО для курьеров

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В России могут обязать страховать ответственность водителей электросамокатов.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Elena Mayorova; 5-tv.ru

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Автоюрист Воропаев: при обязательном страховании курьеры будут аккуратнее

Курьеров на электровелосипедах обяжут покупать страховой полис, аналогичный ОСАГО. Это связано с ростом числа аварий, в которых страдают пешеходы. И зачастую получить компенсацию они могут только после долгих судебных разбирательств.

Страховка уберет бюрократию, а попутно поможет навести порядок на дорогах.

«Мы, наверное, проще как пешеходы сможем получать, не дай бог, конечно, возмещение за причиненный ущерб такими участниками. С учетом аналогии с ОСАГО для автомобилей, в случае, если участники, которые двигаются на электросамокатах, будут попадать в ДТП, у них будет повышаться стоимость этого полиса. Они будут более аккуратно двигаться и уважительно по отношению к пешеходам», — уверен автоюрист Лев Воропаев.

По данным МВД, в прошлом году произошло более 600 аварий с участием велосипедистов, погибли 13 человек, еще 63 получили травмы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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