В Госдуме призвали ограничить разницу в цене на товары в зависимости от размера упаковки

В Госдуме призвали ограничить разницу в цене на товары в зависимости от упаковки

В России предлагают ограничить разницу в цене на товары в зависимости от размера упаковки. Сейчас продукты или, например, бытовая химия в мелкой фасовке обходится дороже в несколько раз. Как не попасться на уловки маркетологов, узнал корреспондент «Известий» Артем Яковенко.

Естественное желание любого покупателя — сэкономить. Поэтому, приходя в магазин, мы всегда ищем глазами скидки, акции, желтые и красные ценники.

Многие выбирают товар в небольшой упаковке, у которого цена меньше. Этим пользуются ритейлеры и маркетологи. В конечную стоимость товара вкладываются траты на его упаковку, транспортировку, фасовку и даже объем. Причем, как ни странно, чем объем меньше, тем больше придется заплатить за товар.

Мы вместе с экспертом сравнили цены на разные товары. Результат шокирует: продукты в небольшой фасовке могут быть дороже в три-четыре раза, если пересчитать на килограмм или литр.

«Это превышение разное, мы считали от 15 до 35% в зависимости от сложности упаковки. Конечно, производители на этом зарабатывают», — подтверждает экономист Андрей Бархота.

Компании объясняют высокую цену себестоимостью упаковки и логистическими затратами.

«Сделать одну большую упаковку дешевле, чем сделать, например, десять маленьких. Это первая причина. Вторая причина — это безусловно маркетинговая манипуляция, когда покупатель видит, что он как бы экономит, покупая товар большего объема по меньшей цене», — поясняет маркетолог Андрей Арно.

Но позволить себе покупать большие объемы могут далеко не все. Особенно остро эта проблема стоит для людей с невысокими доходами: пенсионеров, студентов и многодетных семей. Они часто вынуждены брать меньшую упаковку, тем самым в итоге тратя больше денег на базовые товары.

С хитрыми ценниками борются давно. Уже действует закон, который обязывает продавцов указывать стоимость за сто граммов товара и за килограмм. Теперь же предлагается ограничить разницу цен на товары в зависимости от размера упаковки.

«Не надо сдерживать для всех цены. Но покупатель на Рублевке и покупатель в деревне — это совершенно разные покупатели с разным доходом. И сдерживать цены для всех на какой-то продукт, это просто нерационально», — говорит Дмитрий Востриков, исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».

«Отрезать или зафиксировать планку на ценнике, например. Легко. Это же просто кажется, да? Но это, поверьте мне, повлияет на рынок губительно. Настолько губительно, что рынок обвалится», — предупреждает председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

В то, что это может сработать, эксперты сомневаются. По их словам, товаров в небольших упаковках просто станет меньше, а производители просто создадут больше разных марок собственного товара и продолжат наживаться на тех, кто и так еле-еле сводит концы с концами.

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