В Госдуме призвали ограничить разницу в цене на товары в зависимости от размера упаковки

Эфирная новость 27 0

Как не попасться на уловки маркетологов?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Госдуме призвали ограничить разницу в цене на товары в зависимости от упаковки

В России предлагают ограничить разницу в цене на товары в зависимости от размера упаковки. Сейчас продукты или, например, бытовая химия в мелкой фасовке обходится дороже в несколько раз. Как не попасться на уловки маркетологов, узнал корреспондент «Известий» Артем Яковенко.

Естественное желание любого покупателя — сэкономить. Поэтому, приходя в магазин, мы всегда ищем глазами скидки, акции, желтые и красные ценники.

Многие выбирают товар в небольшой упаковке, у которого цена меньше. Этим пользуются ритейлеры и маркетологи. В конечную стоимость товара вкладываются траты на его упаковку, транспортировку, фасовку и даже объем. Причем, как ни странно, чем объем меньше, тем больше придется заплатить за товар.

Мы вместе с экспертом сравнили цены на разные товары. Результат шокирует: продукты в небольшой фасовке могут быть дороже в три-четыре раза, если пересчитать на килограмм или литр.

«Это превышение разное, мы считали от 15 до 35% в зависимости от сложности упаковки. Конечно, производители на этом зарабатывают», — подтверждает экономист Андрей Бархота.

Компании объясняют высокую цену себестоимостью упаковки и логистическими затратами.

«Сделать одну большую упаковку дешевле, чем сделать, например, десять маленьких. Это первая причина. Вторая причина — это безусловно маркетинговая манипуляция, когда покупатель видит, что он как бы экономит, покупая товар большего объема по меньшей цене», — поясняет маркетолог Андрей Арно.

Но позволить себе покупать большие объемы могут далеко не все. Особенно остро эта проблема стоит для людей с невысокими доходами: пенсионеров, студентов и многодетных семей. Они часто вынуждены брать меньшую упаковку, тем самым в итоге тратя больше денег на базовые товары.

С хитрыми ценниками борются давно. Уже действует закон, который обязывает продавцов указывать стоимость за сто граммов товара и за килограмм. Теперь же предлагается ограничить разницу цен на товары в зависимости от размера упаковки.

«Не надо сдерживать для всех цены. Но покупатель на Рублевке и покупатель в деревне — это совершенно разные покупатели с разным доходом. И сдерживать цены для всех на какой-то продукт, это просто нерационально», — говорит Дмитрий Востриков, исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».

«Отрезать или зафиксировать планку на ценнике, например. Легко. Это же просто кажется, да? Но это, поверьте мне, повлияет на рынок губительно. Настолько губительно, что рынок обвалится», — предупреждает председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

В то, что это может сработать, эксперты сомневаются. По их словам, товаров в небольших упаковках просто станет меньше, а производители просто создадут больше разных марок собственного товара и продолжат наживаться на тех, кто и так еле-еле сводит концы с концами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.14
-0.31 83.73
-0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:32
Блюда азиатской кухни могут повысить риск рака желудка — все из-за одного ингредиента
4:12
В Госдуме призвали ограничить разницу в цене на товары в зависимости от размера упаковки
4:09
Концерт неонацистов со свастикой прошел в Финляндии
3:58
В России пересмотрят правила медпомощи при шизофрении
3:47
В Якутии пресекли незаконный оборот золота
3:29
Украинская лапша стала причиной вспышки сальмонеллеза в Эстонии

Сейчас читают

Лерчек могут назначить повторную судебную экспертизу
Усугубляется с возрастом: раскрыта неочевидная причина боли в ногах по утрам
Борьба с домашними вредителями: как прогнать муравьев навсегда
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео