«Пока игрок»: Овечкин не готов возглавить сборную России по хоккею

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 105 0

Пока спортсмен сосредоточен на продолжении собственной карьеры.

Фото, видео: © Getty Images/Jamie Sabau / Stringer; 5-tv.ru

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Овечкин заявил, что не готов возглавить сборную России по хоккею

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что пока не рассматривает возможность возглавить сборную России по хоккею. Об этом спортсмен рассказал во время пресс-конференции после Гала-матча в рамках финала Кубка Александра Овечкина.

По словам хоккеиста, сейчас он продолжает карьеру игрока и не планирует совмещать выступления на льду с работой тренера.

«Я еще пока игрок и играющим тренером не хочу быть. В принципе, у нас есть достаточно мастеровитые тренеры с колоссальным опытом, поэтому если мне возглавлять, то нужно хотеть, а я пока этого не хочу», — заявил Овечкин.

Гала-матч Кубка Александра Овечкина прошел 8 августа на «Арене Мытищи». Капитанами команд стали сам Овечкин и олимпийский чемпион Илья Ковальчук. Основное время встречи завершилось со счетом 8:8.

В составе команды Овечкина сыграли Вячеслав Фетисов, Дмитрий Орлов, Роман Ротенберг, Вячеслав Войнов, Илья Каблуков, Андрей Николишин, Андрей Марков, Сергей Коньков, Никита Филатов, Андрей Аршавин, Евгений Плющенко и другие известные спортсмены и спортивные функционеры. Также в матче принял участие семилетний сын хоккеиста Сергей Овечкин.

Кубок Александра Овечкина (ОвиCUP) проводится в Московской области с 2018 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. В восьмом турнире приняли участие 24 команды лучших детско-юношеских хоккейных академий России.

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