Жених потерял сознание на свадьбе в Индонезии, увидев невесту

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По местным традициям, молодожены часто знакомятся лишь на свадебной церемонии

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Индонезии попытка сыграть свадьбу вслепую обернулась неожиданным финалом. Молодожены впервые увидели друг друга только у алтаря. И при взгляде на невесту жених сначала пустил слезу, а затем лишился чувств.

По местным традициям, молодожены часто знакомятся лишь на свадебной церемонии. Но как бы не развивались события, они все равно выйдут из этого зала мужем и женой. Хотя может такая неожиданная реакция от радости...

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делали на Руси и в СССР, чтобы брак был крепким. Есть традиции, которые дошли до наших дней. И они, разумеется, направлены на привлечение любви и удачи.

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