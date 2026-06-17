Жених потерял сознание на свадьбе в Индонезии, увидев невесту

В Индонезии попытка сыграть свадьбу вслепую обернулась неожиданным финалом. Молодожены впервые увидели друг друга только у алтаря. И при взгляде на невесту жених сначала пустил слезу, а затем лишился чувств.

По местным традициям, молодожены часто знакомятся лишь на свадебной церемонии. Но как бы не развивались события, они все равно выйдут из этого зала мужем и женой. Хотя может такая неожиданная реакция от радости...

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делали на Руси и в СССР, чтобы брак был крепким. Есть традиции, которые дошли до наших дней. И они, разумеется, направлены на привлечение любви и удачи.

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