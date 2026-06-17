Блюда азиатской кухни могут повысить риск рака желудка — все из-за одного ингредиента

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 1 182 0

Рацион с большим количеством этого вещества способен повреждать слизистую и создавать условия для развития опасного заболевания.

Чем опасны блюда азиатской кухни — мнение ученых

Фото: www.globallookpress.com/Kim Jae-Hwan

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Обилие соли в блюдах азиатской кухни опасно для здоровья

Блюда с высоким содержанием соли, распространенные в странах Азии, могут способствовать развитию рака желудка. Об этом РИА Новости рассказал профессор отделения желудочно-кишечной хирургии университетской больницы Анам при Корейском университете Пак Сон Су.

По словам ученого, Южная Корея, Япония и Китай входят в число стран с наиболее высокой заболеваемостью раком желудка. Одной из причин он назвал любовь к соленым блюдам: супам, морепродуктам, соусам и маринадам, а также капусте кимчи.

Специалист объяснил, что такая еда повреждает слизистую оболочку желудка, усиливает воспаление и повышает восприимчивость к бактериям Helicobacter pylori, которые могут провоцировать развитие онкологического заболевания.

По данным исследования группы Пак Сон Су, соленая и маринованная пища увеличивает риск рака желудка примерно в 1,4–2 раза.

Но не все так однозначно. Ранее 5-tv.ru сообщал, что кимчи называют корейским суперфудом, потому что это блюдо способно изменить работу иммунитета.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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