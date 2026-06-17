В Казани начинается саммит Россия — АСЕАН

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В столицу Татарстана приедут делегации из 11 государств-членов ассоциации.

Фото, видео: Сергей Булкин/ТАСС; 5-tv.ru

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В Казани все готово к старту одного из ключевых политических событий года. Саммит Россия — АСЕАН откроет свои двери уже через несколько часов.

В столицу Татарстана приедут делегации из всех 11 государств, которые входят в ассоциацию. Среди ключевых наших партнеров в Юго-Восточной Азии — Индонезия, Таиланд, Малайзия, Вьетнам…

При этом, география гостей выходит далеко за пределы региона. На саммите ждут предпринимателей из Китая, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов.

В течение трех дней участники обсудят вопросы безопасности и расширение торговых, энергетических и культурных связей. Важность стратегического партнерства с государствами АСЕАН подчеркнул помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, за десять лет совокупный товарооборот вырос на 60%.

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