Масштабные учения в нескольких десятках километров от Калининградской области проводит НАТО. Компанию военным из Прибалтики составили подразделения Германии, Франции и Польши. В числе основных задач — повышение боеготовности подразделений на восточном фланге альянса. Необходимость маневров оправдывают мнимой российской угрозой. Хотя никаких реальных поводов назвать не могут. И это только один из эпизодов военной истерии, которая охватила весь Старый свет. Почему именно сейчас «Отважный кабан» разбушевался у российских границ — знает корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

«Дикий вепрь» или, на худой конец, «кабан» — военная возня НАТО у Сувалкского коридора, маленького участка между Польшей и Литвой. По сути, это отработка вторжения в Калининградскую область и Белоруссию. И впервые за более чем 30 лет со времени войны в Афганистане голландцы строят лагерь для военнопленных. Только на сей раз для двух тысяч военнослужащих Армии России. Автор идеи — бригадный генерал Николь де Вольф. Она еще в чине лейтенанта устраивала вместе с сообщниками по НАТО этнические чистки в бывшей Югославии. Ее недюжинный гуманизм отмечает газета Business AM Бельгии.

«Вместо традиционных сторожевых вышек территория охраняется высокими столбами с современными камерами видеонаблюдения. Дроны передают аэрофотоснимки в режиме реального времени в центральный пункт управления», — говорится в материале.

А дальше — стрельба на поражение, но это за кадром. Зато пленным, лишенным личных вещей и гаджетов, позволят писать письма.

«Если вы обращаетесь с ними гуманно, вы увеличиваете шансы получить ценную информацию, которую вы можете использовать в своих тактических целях на поле боя», — указывает другое издание, De Geillustreerde Kunstmatige Intelligentie (DGKI).

В Германии такой «объект для военнопленных» строить остереглись — слишком много исторических аллюзий. А у соседей — вполне. Голландская дивизия СС «Ландсторм Недерланд» когда-то как раз охраняла заключенных и убивала бойцов Сопротивления.

«Запад возвращается к попыткам вернуть себе роль гегемона, решать все и за всех. И в этом контексте как нельзя „кстати“ приходится тенденция к возрождению нацизма, прежде всего? в Европе, где уже на все лады говорят о том, что нужно вернуть Германии былую военную мощь, чтобы она снова стала иметь сильнейшую армию в Европе», — сказал ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В этом контексте понятна особая гордость немецких помощников — голландцев, что на возведение современного концлагеря нужно всего две недели. Военная истерия нужна Амстердаму для подготовки к выборам, в марте — в провинциальные советы, в мае — в Сенат. Избирателей нужно готовить заранее и желательно под аккомпанемент орудий.

До пятницы будут греметь морские маневры и тактические учения авиации НАТО. А на осень запланированы еще десять военных игр у границ России.

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