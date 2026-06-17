«Я не умею пить»: Катя Лель раскрыла правду о своем отношении к алкоголю

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 54 0

Певица знает свои пределы и не переступает их.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Певица Катя Лель призналась, что не умеет пить алкоголь

Заслуженная артистка России Катя Лель призналась, что не умеет пить алкогольные напитки и практически «не дружит» с ними. О своем отношении к спиртному певица подробно рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на вечеринке Ollin.

«Я не умею пить. Для меня бокал — это выше крыши, потому что у меня организм не принимает алкоголь», — заявила исполнительница.

Артистка отметила, что дело не в принципах, а в особенности ее организма. Она подчеркнула, что знает свои пределы и не переступает их.

«Даже если я хочу выпить два бокала, то я не выпью, потому что для меня это много. От этого мне уже нехорошо», — поделилась исполнительница.

В вопросе употребления спиртного Лель выступает за осознанный подход. По ее словам, «все должно быть дозировано и в меру для здоровья организма».

Ранее певица сообщила, что сон, здоровье и внутренняя гармония помогают артистам сохранять голос.

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