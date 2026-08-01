В Москве ввели оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

Температура воздуха в столице может подняться выше 30 градусов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Оранжевый уровень погодной опасности начал действовать в Москве в связи с прогнозируемой сильной жарой. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
По данным синоптиков, в субботу, 1 августа, и днем в воскресенье, 2 августа, температура воздуха в столице может достигнуть плюс 30 и плюс 31 градуса соответственно. В Гидрометцентре отметили, что такие значения соответствуют критериям опасного метеорологического явления «сильная жара».
Оранжевый уровень предупреждает о погодных условиях, при которых существует вероятность стихийных бедствий и причинения ущерба. По информации синоптиков, предупреждение будет действовать до 18:00 по московскому времени 2 августа.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за ливней, гроз, сильного ветра и града. Непогода также обрушилась на Башкирию. В Уфе и пригородах сильный ветер, ливни и град привели к повреждениям имущества жителей. Очевидцы публикуют кадры последствий стихии: на автомобилях появились вмятины, в домах разбились стекла, а на приусадебных участках были повреждены посадки.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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