Собянин: около 290 тыс. москвичей переехали в новое жилье по программе реновации

Программе реновации жилищного фонда Москвы исполнилось девять лет. За это время в столице ввели в эксплуатацию более 500 жилых комплексов, а переселение затронуло около 290 тысяч человек. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

По его словам, программа стала одним из драйверов развития строительной отрасли и экономики. При возведении новых домов используется почти 100% отечественных материалов и оборудования, которые поставляют предприятия более чем из 15 регионов России.

Как отметил мэр, благодаря применению префаб-технологий и крупномодульного строительства сроки возведения жилья значительно сократились. Если раньше строительство одного дома занимало около двух — двух с половиной лет, то шесть новостроек по программе реновации были построены менее чем за год.

Собянин подчеркнул, что этот опыт может быть востребован и в других регионах страны, поскольку позволяет ускорить строительство без снижения качества.

По данным мэра, сейчас в Москве продолжается проектирование и строительство еще около 11 миллионов квадратных метров жилья. В рамках программы в городе также появились более тысячи детских и спортивных площадок, а свыше чем в 70 районах были обновлены инженерные сети.

Полностью программа реновации уже завершена в 12 районах столицы, среди которых Раменки, Северный, Молжаниновский, Коммунарка, Лианозово и Ново-Переделкино. В 2026–2028 годах переехать или начать переезд в новые квартиры должны почти 240 тысяч москвичей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.