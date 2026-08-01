Хакеры раскрыли личности более 400 сотрудников испанской и украинской разведок

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 48 0

По утверждению кибергрупп, полученные материалы уже переданы российской разведке.

Хакеры взломали базы данных испанских силовиков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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РИА Новости: хакеры заявили о взломе баз данных силовых структур Испании

Пророссийские хакерские группы PalachPro, APTDesi и NoName057 заявили о получении доступа к базам данных правоохранительных органов и силовых ведомств Испании и стран НАТО. Об этом сообщило РИА Новости.

По утверждению собеседников агентства, в результате атаки им удалось установить личности более 400 сотрудников испанских и украинских разведывательных структур, связанных с Североатлантическим альянсом.

Представители PalachPro заявили, что среди полученных данных есть сведения об испанских военнослужащих и сотрудниках разведки, которые, по их утверждению, сотрудничают с НАТО, СБУ, ЦРУ и MI6.

В частности, они сообщили, что получили информацию о военнослужащем сухопутных войск Испании Хесусе Барбо Ласале, который, как утверждается, занимается подготовкой украинских военных на базе в Сарагосе, а также об агенте Давиде Юберо Морено.

Кроме того, хакеры заявили, что располагают данными об Антонио Суарезе Вареле, которого они называют агентом НАТО и СБУ и связывают с украинскими неонацистскими кругами, а также о Хорсе Гомесе Пенье с позывным Юрий, которого они характеризуют как сотрудника украинской и британской разведки в Испании.

По словам представителей хакерских групп, полученные материалы уже были переданы российской разведке, а подготовкой файлов для публикации занималась группа APTDesi.

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