Во Вьетнаме задержали банду, похищавшую кошек ради продажи на мясо

Вьетнамские полицейские ликвидировали преступную группировку, которая специализировалась на отлове и забое кошек. Действия правоохранителей спасли жизни более 400 животных. Об этом сообщает ВВС.

Известно, что банда действовала на юге страны на протяжении трех лет. Живодеры похищали кошек у местных жителей при помощи специальных ловушек, которые они расставляли ночью. Украденных четвероногих они перепродавали на мясо в рестораны.

В ходе проведенной операции были пойманы девять преступников. Живых кошек сотрудники полиции нашли во время обысков. Кроме того, они обнаружили еще 80 убитых животных. Задержанные хранили их в холодильнике.

В зоозащитной организации Human World for Animals заявили, что около 40 кошек вернулись прежним хозяевам. При этом объединение рассказало о 100 летальных случаях — животные умерли из-за перенесенных мучений и тяжелых условий содержания.

Во Вьетнаме не запрещено употребление домашних животных в пищу, однако для реализации таких блюд владельцы заведений должны получить разрешения. В последние годы многие кафе и рестораны отказываются от мяса кошек и собак.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве весной удалось пристроить 700 собак и кошек.

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