В Германии демонстранты потребовали отставки правительства Мерца

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 34 0

Организаторы протестного движения заявили, что в акции участвуют около 10 тысяч человек.

В Германии активисты требуют отставки правительства Мерца

Фото: Reuters/Christian Mang

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В саксонском городе Плауэн на востоке Германии проходит демонстрация с требованием отставки правительства канцлера Фридриха Мерца. Об этом сообщает агентство DPA.

Организаторы протестного движения Projekt M1llion заявили, что в акции участвуют около 10 тысяч человек.

Участники демонстрации выступают за проведение досрочных выборов и отставку федерального правительства. Среди других требований — снижение стоимости электроэнергии и газа, реформа общественно-правового телерадиовещания, а также высылка из страны осужденных за преступления нелегальных мигрантов.

Официальных данных о количестве участников акций полиция пока не приводила.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Берлине у Бранденбургских ворот прошла акция против милитаризации Германии. Участники демонстрации выступили против экспорта вооружений и поставок оружия Украине, а также призвали решать международные конфликты дипломатическим путем. Митингующие вышли на улицы с плакатами, флагами Германии и символикой голубя мира.

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