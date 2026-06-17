«У меня столько грехов»: Чиповская сравнила себя с героями фильма «Холоп-3»

Актриса Анна Чиповская не хотела бы оказаться ни в какой другой эпохе

Актриса Анна Чиповская не хотела бы попасть ни в какую другую эпоху. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Холоп-3».

По сюжету картины, чтобы проучить богатых, но не самых примерных представителей общества, их близкие обращаются к специальным людям. Те разыгрывают своих клиентов, имитируя попадание в другой исторический период. В третьем фильме франшизы герои якобы попали эпоху императора Петра I.

Чиповская, сыгравшая в этой ленте, призналась, что она тоже человек не без грехов. Однако ни оказаться на месте подобных псевдопопаданцев, ни в действительности очутиться в другом времени артистка не хотела бы.

«Я очень не хотела бы оказаться ни в какой другой эпохе. У меня вот этого загона нет. Потому что мне дико комфортно, особенно будучи женщиной, все-таки в нашей эпохе находиться. Потому что в петровской не уверена, что мне хотелось бы. Нет, не очень», — пояснила актриса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что любовь, по мнению Анны Чиповской, — это не только сильные чувства, но и постоянная внутренняя работа. Кроме того, любовь, по ее словам, — это ощущение присутствия рядом правильного человека.

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