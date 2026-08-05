«Возраст не тот»: Долина призналась, что хотела бы пойти на актерские курсы

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 7 0

Артистка задействована в нескольких спектаклях в одном из самых востребованных храмов искусств в стране.

Лариса Долина играет в театре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Лариса Долина заявила, что хотела бы пройти актерские курсы

Народная артистка России Лариса Долина хотела бы пройти актерские курсы. Об этом ТАСС рассказала сама исполнительница.

Певица выступает на сцене Театра на Таганке. Она задействована в нескольких постановках, работа над которыми позволила ей сделать вывод, что общение со зрителем на концерте и со зрителем, пришедшим посмотреть спектакль, очень отличается. Аудитория в зале либо верит в игру актера, либо нет, отметила артистка.

«У меня нет актерского образования, но человеческий и творческий опыт помогают справляться со всем. Я бы, конечно, поступила на какие-то актерские курсы, но уже возраст не тот. Уже поздно. Справляюсь так», — уточнила Долина.

Она подчеркнула, что попасть в труппу одного из самых востребованных театров страны — это большая удача. Тем более что его сцена помнит актера, поэта и музыканта Владимира Высоцкого. К тому же этот храм искусства основал народный артист России, актер и режиссер Юрий Любимов. Все это ко многому обязывает, добавила певица.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лариса Долина объявила о новом этапе в музыкальной карьере. Она собирается кардинально сменить ориентиры в творчестве и выпускать больше песен.

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