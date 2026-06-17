«Зритель устал от мрака»: Константин Богомолов о спектакле «А зори здесь тихие…»

Режиссер Константин Богомолов: зритель устал от мрачных историй

Зритель не устал от драматических историй, но больше не хочет беспросветности. Даже в разговоре о Великой Отечественной войне важно сохранять дыхание жизни. Именно примером такого является спектакль «А зори здесь тихие…» на Сцене «Мельников». Об этом сообщил художественный руководитель Театра на Малой Бронной и Сцены «Мельников» Константин Богомолов в интервью с «Известиями».

Спектакль «А зори здесь тихие…», поставленный Антоном Оконешниковым на Сцене «Мельников», Богомолов называет одним из важных высказываний театра. По его словам, работа с повестью Бориса Васильева требует особой деликатности.

Он напомнил, что подобные произведения часто попадают в опасную зону формального «датского» искусства — когда спектакль или фильм выпускают к памятной дате, чтобы выполнить культурную обязанность. В случае с «А зори здесь тихие…» такой задачи не было.

Почему «А зори здесь тихие…» стали манифестом театра

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Богомолов подчеркнул, что постановку создали молодые режиссер и артисты. Именно это, по его мнению, позволило сделать историю живой, современной и эмоционально точной.

«Наш спектакль создавали молодой режиссер и молодые артисты. Он получился абсолютно живым и современным. Он сделан так искренне, так точно, так энергетично, так страстно, что попадает в молодых людей», — сказал худрук Театра на Малой Бронной.

Богомолов подчеркнул, что в театр приходят зрители поколения зумеров — люди, часто зараженные ощущением, что все всегда было и будет хорошо. Тем сильнее, по его словам, окажется эффект, когда они узнают себя в героях, живших 80 лет назад.

«Я считаю, что наш спектакль — образец того, как надо работать с таким материалом и как надо разговаривать с молодежью о войне, о жертве, о подвиге, о Родине. Я очень горжусь им», — отметил Богомолов.

Как киноязык помогает театру

Отдельно режиссер отметил работу с видеоизображением внутри спектакля. По его словам, здесь камера используется не просто для крупных планов, позволяющих рассмотреть лица артистов.

Богомолов объяснил, что технологичность в постановке становится своеобразным «рентгеном». Зритель видит не только внешний слой спектакля, но и внутренние «токи» героев.

«С помощью камеры мы окунаемся в прошлое, уходим в будущее, где работают архивариусы, которые разбирают бумаги, пленки, фотографии. Здесь очень органичное соединение кино- и театральной стилистики. Это новый способ работы с киноизображением внутри спектакля», — поделился он.

Почему молодая команда взялась за сложный материал

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Богомолов рассказал, что впервые обратил внимание на Антона Оконешникова во время работы в Александринском театре. Там он увидел его детский спектакль по сказкам Пушкина и после общения с режиссером решил, что перед ним глубокий и перспективный профессионал.

Богомолов считал важным, чтобы за материал о Великой Отечественной войне взялся именно молодой режиссер.

Выбор повести «А зори здесь тихие…» он назвал рискованным и смелым, в том числе из-за существования знаменитой киноверсии. При этом материал дал возможность раскрыться молодым актрисам театра.

Как говорить правду о том, чего не пережил

Отвечая на вопрос о том, могут ли молодые актеры и режиссер достоверно говорить о войне, которой они не видели, Богомолов отметил, что все решает художественный дар.

По его словам, настоящий художник способен вообразить то, чего сам не переживал, и воспроизвести это так, чтобы свидетели событий узнавали в произведении реальность, а те, кто не видел войны, могли приблизиться к этому опыту.

«Я думаю, что все определяется дарованием актера, режиссера — и здесь оно присутствует очевидным образом», — отметил он.

Богомолов также подчеркнул, что сила Бориса Васильева и Станислава Ростоцкого (режиссера советского фильма «А зори здесь тихие…») была не только в их фронтовом опыте, но и в масштабе художественного таланта.

Почему лозунги не заменяют личную историю

Говоря о современных произведениях о Великой Отечественной войне, Богомолов признал, что иногда авторы слишком увлекаются абстрактным пафосом. По его словам, это происходит там, где нет таланта и живого человеческого переживания.

«Все, что талантливо, базируется на очень личном переживании. Настоящее переживание более молчаливо, некрикливо», — подчеркнул режиссер.

Он напомнил, что и в советское время были как гениальные картины о войне, так и более плакатные работы. Поэтому, когда появляется настоящее искусство, его особенно важно ценить.

Как меняется молодой зритель

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам режиссера, молодых зрителей особенно поражает эмоциональное попадание спектакля. Он считает, что многие из них привыкли к потоку не самых качественных впечатлений в социальных сетях и вдруг сталкиваются с настоящим художественным переживанием.

Богомолов сравнил этот эффект с «отравлением кислородом»: зритель словно впервые вдыхает другой воздух.

«Очевидно, что меняется эстетика театра, театральный язык. Кстати, и киноязык. Это не кризис. Это знак изменений, которые накапливаются, наверное, подспудно. Потом они выйдут на поверхность, и будет какой-то новый взрыв, какая-то новая эпоха с точки зрения языка и формы. В театре то же самое происходит», — отметил он.

Почему зритель устал от мрака

Богомолов считает, что современному зрителю по-прежнему интересны истории. Однако, по его наблюдению, люди устали от беспросветного мрака.

Это не означает, что аудитория больше не готова воспринимать драматические или трагические сюжеты. Скорее, внутри тяжелой истории зрителю нужно ощущать движение, воздух и желание жить.

Именно такой эффект, по мнению Богомолова, есть в спектакле «А зори здесь тихие…»: несмотря на трагичность, в нем сохраняется энергия жизни.

Почему театр должен случиться здесь и сейчас

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Богомолов подчеркнул, что театр не может существовать без зрителя и без успеха. В отличие от романа, картины или стихотворения, спектакль нельзя убрать в ящик стола или запасник музея, чтобы его оценили спустя десятилетия.

«Театр либо случился здесь и сейчас, либо не случился», — отметил он.

По словам режиссера, сейчас он занимает позицию наблюдателя — по отношению к театру, зрителю и самому себе. Ему важно понять, где художник и аудитория могут встретиться.

Почему Богомолов редко ходит в театр

Говоря об итогах театрального сезона, Богомолов отметил две работы Валерия Фокина: «Ревизора» в Александринском театре и «Обыкновенную смерть» на Малой сцене Театра наций с Евгением Мироновым.

По его словам, обе постановки оставили ощущение настоящего театра и честного художественного поиска без попытки заигрывать со зрителем.

При этом сам Богомолов признался, что ходит в театр редко. Режиссер предпочитает не приходить на спектакль, которые могут прийтись ему не по вкусу.

«Скрывать свои эмоции я не очень умею. Поэтому предпочитаю иногда не приходить куда-то, чем прийти и потом с постной рожей уходить или врать. Поэтому я хожу, когда точно понимаю: там будет что-то по-настоящему интересное», — поделился он.

Что будет со Сценой «Мельников»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Рассказывая о Сцене «Мельников» на Стромынке, Богомолов отметил, что пространство постепенно меняется. В здании идут косметические преобразования, улучшается фойе, затем театр займется гримерками и техническими возможностями сцены.

Репертуарная политика связана с молодыми режиссерами. По словам Богомолова, какие-то спектакли получаются сильнее, какие-то слабее, и это естественный процесс.

«Театр, как любое другое искусство, не может выдавать шедевры с постоянной регулярностью: раз шедевр, два шедевр — репертуар. Поэтому мы взяли очень простую мысль: мы работаем, никуда не спешим. Пространство там интересное. И на следующий сезон есть планы», — подчеркнул он.

Перенесет ли Богомолов свои спектакли на Бронную

После переезда спектакля «Новая оптимистическая» из МХТ имени Чехова в Театр на Бронной, зрителей заинтересовало, ждать ли возвращения других постановок Богомолова.

Режиссер признался, что с удовольствием забрал бы в свой театр все свои спектакли, но не уверен, что другие площадки готовы с ними расстаться. Он напомнил, что «На всякого мудреца» идет в Театре наций, а в МХТ продолжают показывать «Сентрал-парк Вест», «Мужья и жены» и «Три сестры».

«Можно восстановить все спектакли, которые только были мною поставлены на разных сценах. И, уверяю вас, они будут очень хорошо собирать. Но какой в этом смысл? Благо, пока еще есть силы ставить новые спектакли», — подытожил Богомолов.

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