«Чертово яблоко» на столе: почему картошку сначала боялись, а потом полюбили

Раньше картофель считали ядовитым из-за неумения его готовить

Картофель сегодня кажется таким привычным продуктом, будто он всегда был частью европейской и русской кухни. На самом деле его путь к тарелке был долгим: от индейских полей Южной Америки до архиепископских обедов, ирландского голода, французской агитации и русских картофельных бунтов. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Сколько картошки ест мир

В мире ежегодно производится около 375 миллионов тонн картофеля. Это гигантский объем: если представить весь урожай в кубометрах, получится примерно 577 миллионов кубометров. Такой массой можно было бы засыпать метровым слоем территорию города средних размеров.

Лидеры по производству картофеля — Китай, Индия, США и Россия. Китай дает примерно четверть мирового объема, Индия — около седьмой части.

В абсолютных цифрах больше всего картофеля съедают самые населенные и крупные страны. Китай потребляет почти 70 миллионов тонн в год, Индия — около 40 миллионов, США — примерно 20 миллионов, Россия — 12,3 миллиона тонн. В десятку также входят Бангладеш, Пакистан, Германия, Украина и Великобритания.

Но если считать не общий объем, а потребление на человека, картина меняется. Здесь главный лидер — Белоруссия. В среднем один белорус съедает около 170 килограммов картофеля в год, то есть примерно три с половиной мешка. Россияне потребляют примерно вдвое меньше — около 85 килограммов в год. Среди больших любителей картошки также ирландцы, поляки, перуанцы, боснийцы и жители ряда бывших советских республик Центральной Азии.

Почему в средневековой Европе не было картошки

До второй половины XVI века в Европе не знали ни картофеля, ни помидоров. Эти продукты пришли из Нового Света после открытия Америки Колумбом в 1492 году. Сначала испанцы думали, что оказались у восточных берегов Азии, но постепенно поняли: перед ними совсем другой мир, с другими животными, растениями и сельскохозяйственными культурами.

Европейцев заинтересовали табак, какао, томаты и картофель. Правда, картошка попала в их поле зрения не сразу. В Карибском регионе и Мексике испанцы либо не столкнулись с ней, либо не придали ей особого значения. Все изменилось, когда конкистадоры добрались до земель инков — территорий нынешних Перу, Боливии, Чили и соседних стран.

Одним из первых картофель описал покоритель Новой Гранады Гонсало Хименес де Кесада. Он писал, что местные жители питались маисом, юкой и еще несколькими растениями, среди которых были клубни, похожие на трюфели. У индейцев чибча картофель назывался словом, близким к «yoma». Испанец записал его неточно, но сам продукт заметил.

Картофель в Южной Америке выращивали задолго до прихода европейцев. По оценкам археологов и палеоботаников, его начали возделывать в районе современной Боливии примерно семь–девять тысяч лет назад. Для инков он был не диковинкой, а привычной основой питания.

Как картофель попал в Европу

Еще один ранний европейский свидетель картофеля — солдат и священник Педро Сьеса де Леон, служивший в Южной Америке в 1540-х годах. Он описывал клубни, которые местные жители называли «папас»: после варки они становились мягкими, напоминали каштаны и образовывались под землей, как трюфели. Индейцы не только варили картофель, но и сушили его на солнце, чтобы хранить от урожая до урожая.

Сьеса де Леон, вероятно, был одним из первых, кто привез картофель в Европу около 1551 года. Есть популярная версия, что привычку есть картошку в Старом Свете ввел английский мореплаватель Френсис Дрейк, но эта история плохо совпадает с датами: его первые американские походы начались позже, чем картофель уже появился в европейских кухнях.

К началу XVII века картофель уже точно использовали в Бельгии. В 1604 году повар архиепископов Льежа Ланселот де Касто издал книгу «Открытие кухни», где было несколько рецептов с картофелем. Он предлагал варить клубни в кожуре, затем чистить, резать, сдабривать маслом и перцем. В других вариантах картофель тушили с вином, мускатным орехом, майораном, петрушкой и яичными желтками или запекали в золе и подавали с мятой, изюмом, уксусом и перцем.

Есть данные, что де Касто использовал картофель как минимум с 1558 года, когда этот продукт вошел в меню торжественного обеда для архиепископа. К концу XVII века в Бельгии и Северной Франции уже знали и картофель фри — брусочки картошки, обжаренные во фритюре.

Ирландия слишком поверила картошке

До массового европейского стола картофель добирался медленно. В одних регионах его уже ели охотно, в других еще относились с подозрением. Одной из первых стран, где картофель стал по-настоящему народной едой, оказалась Ирландия.

Ирландцы отвели под картошку значительную часть земель. Ее варили в мундире, высыпали из котла в плетеную корзину, через которую уходила вода, и ели всей семьей. Картофель давал хороший урожай и кормил бедные хозяйства, но зависимость от одной культуры оказалась опасной.

В 1845 году и в последующие сезоны посевы поразила фитофтора. Урожай гнил на корню. Это привело к катастрофическому голоду. В 1845–1849 годах Ирландию покинули не менее миллиона человек, еще примерно столько же умерло от истощения. Именно тогда в США сформировалась многочисленная ирландская диаспора.

Картофельный дефицит ударил и по другим странам Европы. Цены росли, происходили волнения. Возможно, политическая буря 1848 года была бы не такой острой, если бы продовольственный кризис не усилил общее напряжение.

Как Францию убеждали есть картофель

Одним из главных европейских пропагандистов картофеля стал француз Антуан-Огюст Пармантье — лекарь, агроном и естествоиспытатель. В юности он участвовал в Семилетней войне, попал в плен в Германии и там увидел, что картофель едят не только пленные, но и сами немцы.

В Германии картофель тоже внедрялся непросто. Прусский король Фридрих Великий в XVIII веке активно продвигал его среди подданных. Он понимал, что одними приказами крестьян не убедить, поэтому говорил о необходимости показывать пользу новшества на примерах.

Пармантье привез такие примеры во Францию. Его доводы оказались убедительными: во время неурожаев зерновых картофель помогал избежать голода. В 1785 году посевы картофеля спасли север Франции от серьезной угрозы. Позже, во время революции, парижане сажали картофель даже в дворцовых садах.

Пармантье пропагандировал не только клубни, но и само растение. Ему нравились цветы картофеля, он изучал их и даже ввел при дворе Марии-Антуанетты моду на небольшие картофельные букеты и украшение причесок цветами картофеля. После смерти Пармантье в 1813 году на его могиле на кладбище Пер-Лашез часто оставляют вымытые картофелины.

Как картошка пришла в Белоруссию и Россию

Белоруссия познакомилась с картофелем благодаря литовскому вельможе Франтишеку Стефану Сапеге. Он много путешествовал по Европе, бывал в Льеже и привез картофель в свои имения на территории нынешней Белоруссии. Сначала он оставался продуктом аристократических кухонь, а по-настоящему распространился к середине XVIII века.

Когда эти земли в конце XVIII века вошли в состав Российской империи, картофель в России уже знали, но массовой культурой он еще не стал. Первый мешок картошки, по распространенной версии, прислал в Россию Петр I из Голландии во время Великого посольства. Однако дальше эксперимента дело почти не пошло: клубни сажали в Петергофе скорее как декоративное и лекарственное растение.

Картофель разводил в своих имениях Ибрагим Ганнибал. Блюда из картошки появлялись и в придворной кухне времен Анны Иоанновны. Вероятно, петербургские немцы распробовали его раньше многих русских крестьян.

Екатерина II тоже пыталась продвигать картофель. В декабре 1765 года она велела отправить в Москву 58 бочек клубней для еды и посадки. Но стояли морозы, картошка в дороге померзла, и почти весь груз стал непригодным.

В следующем году губернатор Новгородской губернии Яков Сиверс получил несколько мешков картофеля для посадки вместе с инструкцией Академии наук. Его опыт оказался успешным: вскоре он сам написал статью о выращивании картофеля. Другим заметным энтузиастом был ботаник и просветитель Андрей Болотов.

Почему из-за картошки бунтовали

После войны с Наполеоном картофель в России уже не был полной диковинкой. Его выращивали, например, в Пермской губернии, где ревизоры отмечали хорошее качество клубней. Картошку пекли, варили, добавляли в жаркое, супы, пироги и даже кисели.

Но массовое распространение шло тяжело. Крестьяне не всегда понимали, как обращаться с новым растением. Бывали отравления из-за употребления неподходящих частей растения или неправильной обработки. Картофель называли «чертовым яблоком» и относились к нему с подозрением.

Самые острые события пришлись на 1830–1840-е годы. При Николае I власти настойчиво продвигали картофель среди государственных крестьян. После циркуляров министра государственных имуществ Павла Киселева в нескольких губерниях вспыхнули волнения.

Не все эти выступления были связаны только с картошкой. Часто крестьяне боялись изменения своего статуса, слухов о превращении в крепостных или требований создавать неприкосновенные запасы зерна. Но распоряжения о посадках картофеля стали одним из раздражающих факторов.

В ряде случаев волнения подавляли войсками. В Челябинский уезд Оренбургской губернии для усмирения пришлось вводить крупные силы пехоты и кавалерии. Всего в волнениях под Владимиром, Вяткой и на Урале участвовали сотни тысяч крестьян.

Символичный случай произошел с крестьянином Аксентием Ушаковым из Осинского уезда Пермской губернии. Он за свой счет засеял картофелем десятину земли, получил серебряную медаль и 50 рублей, но награда вызвала у односельчан подозрения. Люди решили, что за картофельной кампанией стоит какой-то злой умысел.

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