Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Норильска
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются
Фото: legion-media/Кожевников Денис/PhotoXPress.ru
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Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» в своем Telegram-канале.
По данным СМИ, борт выполнял рейс по маршруту Москва — Норильск.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как самолет, выполнявший рейс из Тюмени в Уфу, вернулся в аэропорт вылета. Решение экипаж принял вскоре после вылета.
Известно, что самолет благополучно приземлился в аэропорту Тюмени в 15:40 по местному времени. Причиной возврата названы технические неполадки.
В связи с инцидентом транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства России о безопасности полетов. Также ведомство взяло на контроль соблюдение авиакомпанией обязательств перед самими пассажирами. По данным прокуратуры, на борту воздушного судна находились более 120 человек. Посадка прошла в штатном режиме — никто из пассажиров не пострадал.
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