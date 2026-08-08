Иран атаковал судно нефтяной компании ОАЭ в Ормузском проливе

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 45 0

Удар был нанесен с помощью ракеты.

Что известно об атаке Ирана на судно ОАЭ

Фото: © Getty Images/Anadolu / Contributor

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Тема:
Ормузский пролив

Иран с помощью ракеты атаковал судно, связанное с национальной нефтяной компанией Абу-Даби, во время его прохода через Ормузский пролив. Об этом сообщает информационное агентство WAM.

В результате атаки никто из находившихся на борту не пострадал. В МИД ОАЭ заявили, что произошедшее является грубым нарушением резолюции 2817 Совета Безопасности ООН, которая защищает свободу судоходства и запрещает нападения на коммерческие суда.

ОАЭ призвали прекратить атаки и остановить военные действия в регионе. Кроме того, власти потребовали полностью открыть Ормузский пролив для свободного судоходства. Это необходимо для безопасности региона, мировой торговли и стабильности экономики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иран и Оман готовят соглашение об изменении порядка прохода судов через Ормузский пролив. Страны планируют перевести весь транзит в центральный судоходный коридор, при этом его вход будет контролировать Иран, а выход — обе страны.

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