Иран атаковал судно нефтяной компании ОАЭ в Ормузском проливе

Удар был нанесен с помощью ракеты.
Фото: © Getty Images/Anadolu / Contributor
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Иран с помощью ракеты атаковал судно, связанное с национальной нефтяной компанией Абу-Даби, во время его прохода через Ормузский пролив. Об этом сообщает информационное агентство WAM.
В результате атаки никто из находившихся на борту не пострадал. В МИД ОАЭ заявили, что произошедшее является грубым нарушением резолюции 2817 Совета Безопасности ООН, которая защищает свободу судоходства и запрещает нападения на коммерческие суда.
ОАЭ призвали прекратить атаки и остановить военные действия в регионе. Кроме того, власти потребовали полностью открыть Ормузский пролив для свободного судоходства. Это необходимо для безопасности региона, мировой торговли и стабильности экономики.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иран и Оман готовят соглашение об изменении порядка прохода судов через Ормузский пролив. Страны планируют перевести весь транзит в центральный судоходный коридор, при этом его вход будет контролировать Иран, а выход — обе страны.
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