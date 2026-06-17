«Не просыпалась, и мать вошла в комнату»: появились новые детали обстоятельств смерти Эдже Иртем

Halk TV: умершую актрису Эдже Иртем нашла ее мать

Турецкая актриса Эдже Иртем, известная по сериалу «Клюквенный щербет», долго не просыпалась, после чего ее мать вошла в комнату и обнаружила дочь в неподвижном состоянии. Об этом сообщил Halk TV.

«Эдже Иртем обнаружила ее мать. Иртем не просыпалась в полдень, ее мать вошла в комнату дочери. Мать обнаружила артистку в неподвижном состоянии и испытала большое горе. У Эдже был день рождения 14 июня. А 15 июня ее не стало, и эта новость повергла всех в шок», — говорится в сообщении.

Что сказал адвокат Эдже Иртем

Ранее появилась информация о том, что актриса могла умереть от того, что смешала алкоголь и антидепрессанты. Как передавали турецкие СМИ, во время дачи показаний в полиции мать Эдже упомянула об этом.

Затем эту информацию опроверг представитель актрисы, адвокат Угур Геккоюн. По словам адвоката, мать Иртем после случившегося находилась в шоковом состоянии и под медицинским наблюдением, поэтому ее показания на тот момент не были официально оформлены.

«Моя клиентка Эдже Иртем скончалась около 12 часов дня. Инцидент произошел, когда она находилась у себя дома вместе со своей матерью. По предварительным данным, мы полагаем, что она умерла от сердечного приступа. Расследование продолжается. Окончательный результат будет прояснен после отчета о вскрытии», — заявил адвокат.

Где пройдет прощание с актрисой

После завершения процедур в Институте судебной медицины тело Эдже Иртем передали семье. По данным издания, похороны актрисы должны пройти в Айдыне, в районе Кушадасы. Церемонию планировали провести после полуденной молитвы, а похоронить Иртем — на кладбище Адализаде.

Чем была известна Эдже Иртем

Эдже Иртем родилась 14 июня 1991 года. Она получила музыкальное образование: окончила отделение оперы и вокала Университета Яшара, а затем обучалась актерскому мастерству.

Зрителям актриса была известна по сериалам «Клюквенный щербет», «Новая невеста», «Запретный плод», «Неверный» и «Права на престол Абдулхамид». Особенно широкую известность ей принесла роль Ишыл в «Клюквенном щербете».

После новости о смерти актрисы ее коллеги и поклонники начали публиковать соболезнования в социальных сетях. Многие отмечали, что Иртем была слишком молода и только набирала популярность.

Что вспоминают из старого интервью

На фоне трагедии поклонники вновь обратили внимание на одно из интервью Эдже Иртем, в котором она говорила о переживаниях, вере и попытке отпустить тревоги.

Иртем признавалась, что не раз плакала, глядя в окно, и просила о помощи. По словам актрисы, она долго училась не сдаваться и много работала ради возможности заниматься любимым делом.

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