Сергей Собянин открыл новую эстакаду на шоссе Энтузиастов

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 62 0

Проект стал частью комплексной модернизации дорожной инфраструктуры.

В Москве открыли новую эстакаду на шоссе Энтузиастов

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин /mossobyanin

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Новая эстакада по основному ходу шоссе Энтузиастов открылась на пересечении со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом. Она должна улучшить транспортное обслуживание районов Ивановское, Новогиреево и подмосковной Балашихи. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

Эстакаду построили практически рядом с МКАД на участке, где регулярно возникали пробки. Проект стал частью комплексной модернизации шоссе Энтузиастов.

«Ввод эстакады улучшит транспортную доступность трех районов Москвы и подмосковной Балашихи», — написал Собянин.

Всего одновременно реализуются три крупных проекта. Помимо строительства новой эстакады, проводится комплексное благоустройство самой магистрали.

Еще одним направлением станет развитие трамвайной инфраструктуры. Под новой эстакадой проложат пути, которые протянутся до района Ивановское. Сейчас там нет ни метро, ни трамвая.

По словам мэра, жители давно просили обеспечить район трамвайным сообщением. Работы удалось организовать таким образом, чтобы реализовать проект раньше предусмотренного срока. Собянин подчеркнул, что все три проекта направлены как на развитие районной инфраструктуры, так и на модернизацию магистральной транспортной сети Москвы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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