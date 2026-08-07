Музыка вместо пластики: психолог объяснила, что спасет популярность Киркорова

Психолог Абравитова: не пластика, а новые хиты помогут популярности Киркорова

Народному артисту России Филиппу Киркорову для сохранения популярности достаточно сосредоточиться на музыке, а не прибегать к пластике. Таким мнением в беседе с 5-tv.ru поделилась звездный психолог Марианна Абравитова.

«Он сам себя загнал в западню, потому что если бы, например, у него были хиты, как раньше, то не надо себя переделывать», — заявила психолог.

По мнению Абравитовой, популярность артиста строится прежде всего на его творчестве. Она выразила уверенность, что преданные зрители продолжали бы его поддерживать, невзирая на возрастные изменения во внешности.

«Если ты в творчестве существуешь феерично, то тебе ничего не надо делать, тебя люди любят и такого, и все равно, как ты выглядишь», — отметила эксперт.

Абравитова добавила, что Киркоров всегда обладал яркой внешностью и ему нет нужды постоянно пытаться соответствовать каким-либо стандартам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Филипп Киркоров мог потратить до 1,5 миллиона рублей на коррекцию лица. Наиболее заметные перемены коснулись носа, подбородка и скул артиста.

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