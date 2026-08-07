Музыка вместо пластики: психолог объяснила, что спасет популярность Киркорова

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 164 0

Эксперт уверена, что фанаты готовы любить артиста в любом виде, главное — творить.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психолог Абравитова: не пластика, а новые хиты помогут популярности Киркорова

Народному артисту России Филиппу Киркорову для сохранения популярности достаточно сосредоточиться на музыке, а не прибегать к пластике. Таким мнением в беседе с 5-tv.ru поделилась звездный психолог Марианна Абравитова.

«Он сам себя загнал в западню, потому что если бы, например, у него были хиты, как раньше, то не надо себя переделывать», — заявила психолог.

По мнению Абравитовой, популярность артиста строится прежде всего на его творчестве. Она выразила уверенность, что преданные зрители продолжали бы его поддерживать, невзирая на возрастные изменения во внешности.

«Если ты в творчестве существуешь феерично, то тебе ничего не надо делать, тебя люди любят и такого, и все равно, как ты выглядишь», — отметила эксперт.

Абравитова добавила, что Киркоров всегда обладал яркой внешностью и ему нет нужды постоянно пытаться соответствовать каким-либо стандартам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Филипп Киркоров мог потратить до 1,5 миллиона рублей на коррекцию лица. Наиболее заметные перемены коснулись носа, подбородка и скул артиста.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
82.17
0.76 94.84
0.78
Жужжащий гороскоп: какой ты жук по знаку зодиака

Последние новости

18:03
Российские военные нанесли удары по портам Одессы и Николаева
17:50
Ведущая новостей заснула во время прямого эфира
17:34
Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву и Киев на следующей неделе
17:15
«Он такой бесстрашный»: Овечкин рассказал об игре сына против взрослых хоккеистов
17:12
«Энергия нового парика»: Трамп стал героем мемов из-за прически
16:50
В отпуск любой ценой: две девушки на каблуках бросились догонять самолет в Шереметьево

Сейчас читают

«Дачной амнистии» дали еще пять лет: подводные камни регистрации
Умер отец Лионеля Месси
«В шоке»: Луис Сквиччиарини отреагировал на фейки о смерти Лерчек
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео