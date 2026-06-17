«Не привлекая внимания санитаров»: Захарова о поведении Зеленского на G7

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Алена Куликова
Алена Куликова 37 0

Глава киевского режима пытался продемонстрировать влияние на «Большую семерку», которого на деле нет.

Захарова высказлась о поведении Зеленского на саммите

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Представитель МИД России Захарова: Зеленский управлял G7 без внимания санитаров

Глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите G7 во Франции пытался создать впечатление, будто влияет на решения «Большой семерки». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Все это было нужно для того, чтобы продемонстрировать, как он управляет „семеркой“, не привлекая внимания санитаров», — заявила Мария Захарова.

По ее словам, участие Зеленского в мероприятии было рассчитано прежде всего на внешний эффект. Захарова отметила, что таким образом он стремился продемонстрировать контроль над группой, которого на деле не имеет.

Представитель МИД подчеркнула, что реальные рычаги влияния остаются у постоянных участников G7, а демонстративные жесты Киева не меняют порядка принятия решений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова иронично прокомментировала инцидент с фрегатом «Адмирал Григорович» и британской яхтой Bright Future в проливе Ла-Манш.

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