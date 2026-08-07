Погибли учителя, 20 человек ранены: ученик открыл стрельбу в школе в Таиланде
Власти проводят срочное расследование.
Фото: www.globallookpress.com/Xinhua
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Два человека погибли в результате стрельбы в школе в Таиланде
Два человека погибли и еще более 20 получили ранения в результате стрельбы на территории школы в провинции Нонтхабури к северу от Бангкока. Об этом сообщил телеканал Amarin News, ссылаясь на местную полицию.
Известно, что ученик открыл огонь около 06:36 утра по московскому времени. По предварительным данным, жертвами инцидента стали двое учителей. По данным газеты Khaosod, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Власти организовали срочное расследование. Правоохранительные органы и экстренные службы работают на месте происшествия. Местных жителей призвали воздержаться от поездок в район инцидента.
Как ранее писал 5-tv.ru, в конце июня произошла стрельба прямо во время уроков в средней школе Сан-Хосе в филиппинском городе Таклобан. В результате происшествия погибли трое человек, еще пятеро получили ранения. Инцидент произошел около 09:00 по местному времени прямо во время уроков.
В полиции заявили, что нападавшими оказались двое несовершеннолетних подростков.
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