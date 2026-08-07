Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пункты временной дислокации противника и управления БПЛА, а также узлы связи и живую силу подразделений ВСУ на краснолиманском направлении.

Артиллеристы ежедневно поражают цели ВСУ в зоне ответственности «Запада». Используются осколочно-фугасные снаряды на дальностях до нескольких десятков километров. Цели вычисляются на основе разведки, а контроль поражения осуществляется с помощью БПЛА.

После выполнения задачи расчеты оперативно меняют позицию.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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