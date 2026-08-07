Артиллерия поразила технику и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Российские бойцы нанесли точные удары по позициям украинских боевиков на краснолиманском направлении.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пункты временной дислокации противника и управления БПЛА, а также узлы связи и живую силу подразделений ВСУ на краснолиманском направлении.
Артиллеристы ежедневно поражают цели ВСУ в зоне ответственности «Запада». Используются осколочно-фугасные снаряды на дальностях до нескольких десятков километров. Цели вычисляются на основе разведки, а контроль поражения осуществляется с помощью БПЛА.
После выполнения задачи расчеты оперативно меняют позицию.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 7 авг
- Танк Т-80БВМ сорвал контратаку ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 6 авг
- «Град» разбил позиции ВСУ на добропольском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
- 6 авг
- ZALA помогают расширять зону безопасности под Сумами. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 авг
- Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 авг
- Экипаж «Солнцепека» выжег позицию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 4 авг
- ВС РФ разнесли пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 4 авг
- Десантники-артиллеристы «Днепра» поразили опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 3 авг
- «Восток» уничтожил опорники ВСУ в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 3 авг
- Экипаж Ми-28НМ уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 1 авг
- Армия России освободила населенные пункты Ольговка и Любицкое
Читайте также
53%
Нашли ошибку?