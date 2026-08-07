Трое суток в тайге: как выживал экипаж разбившегося в Приангарье самолета

Кадры из Иркутской области, где сегодня, после трех суток в тайге, вернулись домой пилоты, посадившие свой самолет прямо посреди леса. Сама по себе ситуация просто уникальная, ведь сажать борт на макушки деревьев — сравнимо самоубийству. Но экипаж выжил и даже серьезно не пострадал. Самое сложное началось после этого — 72 часа голода, холода, в окружении диких животных. Все детали у корреспондента «Известий» Алексея Целищева.

Сибирская тайга. Первые кадры эвакуации экипажа разбившегося легкомоторного самолета Cessna. На фоне обломков — в зеленом жилете — летчик-испытатель Филипп Зыков. В серой футболке — пилот Александр Назаров. Выжившие сами поднимаются по склону сопки к вертолету авиалесоохраны.

В лесу они провели около трех суток. По ночам температура опускалась до нуля. Прятались в уцелевшем фюзеляже, накрываясь тентами. Чтобы найти воду, проделали путь почти в 40 километров. При этом практически ничего не ели. В районной больнице — срочный осмотр и обследование. Врачи удивлены: у летчиков нет серьезных травм.

«У одного нос поцарапан, переносица, у другого — на щеке ссадина», — описал состояние выживших хирург Олег Ясногородский.

Самолет потерял управление из-за сильных порывов ветра. Об этом пилоты по видеосвязи рассказали главе местного Минздрава, который подключился, чтобы узнать, как себя чувствуют спасенные.

«Развернуло нас, сломалось шасси, нас крутануло, и кусты нас остановили, да, был удар такой», — объяснили летчики.

3 августа пилоты патрулировали тайгу в поисках очагов пожаров. Сейчас в Иркутской области полыхает несколько сотен гектаров леса. В контрольной точке летчики не вышли на связь, и в заданное время не вернулись в аэропорт вылета — рабочий поселок Мама.

«В этих условиях на лес посадить самолет так, чтобы пилот, все без жертв — это, в общем, скорее чудо. Хотя Cessna, в общем, славится своей прочностью и надежностью, как такое воздушное средство, которое очень неприхотливо и очень надежно», — указал российский альпинист Денис Киселев.

Из-за плотного тумана поиски экипажа с воздуха были затруднены. И тут неожиданно пилоты сами вышли на связь.

— Как вам удалось собрать рацию, чтобы наладить радиосвязь?

— Инструментами. Нашел инструменты, подходящие, которые подходили, разобрал, посмотрел — и получилось.

Радиосигнал поймал пассажирский лайнер, его экипаж передал сигнал о выживших на землю. Оказалось, что они в 90 километрах от ближайшего населенного пункта — Бодайбо.

Ближайший день члены экипажа еще проведут под наблюдением врачей. А далее — снова в авиацию. Летчик-испытатель Филипп Зыков и пилот Александр Назаров из профессии уходить не собираются.

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