Против экс-губернатора Челябинской области Дубровского возбудили дело о взятках

В отношении бывшего главы Челябинской области Бориса Дубровского возбудили уголовное дело о взятках. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По версии следствия, экс-губернатор через посредников получил 34 миллиона рублей от бывшего владельца акционерного общества «Южуралмост» Геннадия Вильшенко. За эти деньги Дубровский обеспечивал покровительство бизнесмену при проведении аукционов — конкурсов на выполнение дорожных ремонтных работ в регионе.

Дубровский занимал пост губернатора Челябинской области с 2014 по 2019 год. Еще осенью 2019 года, вскоре после отставки, на него уже заводили уголовное дело. Однако задержать бывшего чиновника тогда не успели. Предполагается, что он скрывается за границей.

В августе 2025 года Борис Дубровский был официально объявлен в розыск. Теперь к прежним обвинениям добавилась новая статья — о взятке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве задержали Александра Карабанова за мошенничество в крупном размере — он получил взятку, размером в семь миллионов рублей.

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