«Давайте любить»: Андрейченко призвала людей не терять доброту

Наталья Андрейченко призвала людей не терять доброту

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко призвала поклонников сохранять человечность, чаще поддерживать друг друга и не поддаваться негативу в непростое для всего мира время. Своими размышлениями 70-летняя актриса поделилась в личном блоге.

Андрейченко предложила подписчикам уделять больше внимания добрым поступкам, благодарить окружающих и заботиться не только о людях, но и обо всех живых существах.

«А давайте благодарить друг друга как можно больше, давайте любить друг друга как можно больше, превозносить друг друга как можно больше, помогать друг другу, помогать всем живым существам», — написала артистка.

Звезда уже много лет живет в Мексике на берегу Карибского моря и лишь периодически приезжает в Москву. Несмотря на это, Андрейченко продолжает следить за событиями на родине.

По мнению Андрейченко, человеку важно самостоятельно создавать вокруг себя атмосферу любви и поддержки и сохранять надежду на лучшее.

«Все изменяется, и мы находимся во времени тотального чуда. Услышьте меня. Что намечтаете, то и получите», — добавила Андрейченко.

Публикация вызвала эмоциональный отклик у поклонников артистки. В комментариях подписчики поблагодарили ее за призыв к милосердию и доброте, а также назвали актрису «светлым» и «добрым» человеком.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Андрейченко рассказала о пережитом в юности нападении. По словам актрисы, в декабре 1974 года, когда она училась во ВГИКе, на нее напал водитель такси. Во время поездки мужчина свернул на безлюдную дорогу и попытался удержать девушку, однако ей удалось выбраться из машины. Позже Андрейченко подверглась нападению со стороны других людей и получила тяжелые травмы.

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