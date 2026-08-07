Воспользовались доверием: Митрошина хочет взыскать 75 млн рублей с адвокатов

Митрошина намеренна взыскать 75 млн рублей с бывших адвокатов

Блогер Александра Митрошина намерена через суд потребовать 75 миллионов рублей со своих бывших адвокатов. Иск будет заявлен в рамках уголовного дела против юристов Алисы Волховой и Ольги Гольцевой, которых обвиняют в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает 5-tv.ru.

По версии следствия, адвокаты вводили клиентку в заблуждение — убеждали в несуществующих угрозах и рисках, вынуждая переводить огромные суммы на «срочное урегулирование» проблем. Как полагает обвинение, доверие Митрошиной обошлось ей в круглую сумму.

Фигурантки дела свою вину категорически отрицают. Иск принят к производству, и теперь в суде решится вопрос не только свободы адвокатов, но и их банковских счетов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что защита блогера Александры Митрошиной оспорила приговор, по которому ей назначили три года условно по делу об отмывании 127 миллионов рублей. По версии следствия, имея задолженность перед налоговой, она приобрела элитную квартиру в центре Москвы, чтобы легализовать денежные средства.

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