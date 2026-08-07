Силы ПВО уничтожили 75 беспилотников ВСУ над регионами России за день

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 223 0

Часть украинских дронов была перехвачена и ликвидирована над акваториями Азовского и Черного морей.

Силы ПВО уничтожили 75 беспилотников над регионами России

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в канале в мессенджере МАКС.

Атаки беспилотников отражались в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

По информации министерства, средства ПВО работали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областей, а также Республики Крым. Часть украинских беспилотников была перехвачена и уничтожена над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска нанесли удары по трем суднам в Черном море, перевозившим грузы для ВСУ. Также стало известно об освобождении села Анискино в Харьковской области подразделениями группировки войск «Север». Военнослужащие продолжили расширять зону безопасности в приграничных районах. Кроме того, сообщалось о применении тяжелых огнеметных систем в Сумской области и поражении выявленного разведкой укрытия с ударными беспилотниками ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
8 авг
Число пострадавших в результате пожара на Ильском НПЗ увеличилось до шести
8 авг
Украина пообещала США не бить по нефтяным объектам КТК в Черном море
8 авг
Возгорание произошло на Ильском НПЗ в результате падения обломков БПЛА
7 авг
ВСУ нанесли удар по автомобилю белгородского чиновника
6 авг
Силы ПВО уничтожили 281 украинский беспилотник за день над Россией
6 авг
За ночь системы ПВО уничтожили шесть летевших на Москву беспилотников
5 авг
Один погиб, шестеро ранены: ВСУ атаковали Курскую область
5 авг
Силы ПВО уничтожили 200 украинских беспилотников за день
4 авг
Число погибших детей после атаки ВСУ на Архипо-Осиповку выросло до четырех
4 авг
Есть жертвы: что известно об атаке дронов ВСУ на Подмосковье
+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
82.17
0.76 94.84
0.78
Жужжащий гороскоп: какой ты жук по знаку зодиака

Последние новости

18:03
Российские военные нанесли удары по портам Одессы и Николаева
17:50
Ведущая новостей заснула во время прямого эфира
17:34
Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву и Киев на следующей неделе
17:15
«Он такой бесстрашный»: Овечкин рассказал об игре сына против взрослых хоккеистов
17:12
«Энергия нового парика»: Трамп стал героем мемов из-за прически
16:50
В отпуск любой ценой: две девушки на каблуках бросились догонять самолет в Шереметьево

Сейчас читают

«Дачной амнистии» дали еще пять лет: подводные камни регистрации
Умер отец Лионеля Месси
«В шоке»: Луис Сквиччиарини отреагировал на фейки о смерти Лерчек
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео