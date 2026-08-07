Силы ПВО уничтожили 75 беспилотников ВСУ над регионами России за день

Часть украинских дронов была перехвачена и ликвидирована над акваториями Азовского и Черного морей.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в канале в мессенджере МАКС.
Атаки беспилотников отражались в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.
По информации министерства, средства ПВО работали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областей, а также Республики Крым. Часть украинских беспилотников была перехвачена и уничтожена над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска нанесли удары по трем суднам в Черном море, перевозившим грузы для ВСУ. Также стало известно об освобождении села Анискино в Харьковской области подразделениями группировки войск «Север». Военнослужащие продолжили расширять зону безопасности в приграничных районах. Кроме того, сообщалось о применении тяжелых огнеметных систем в Сумской области и поражении выявленного разведкой укрытия с ударными беспилотниками ВСУ.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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