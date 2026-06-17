Суровая правда: что на самом деле можно хранить в холодильнике

The Guardian: некоторые продукты нельзя хранить в холодильнике

Помидоры, картофель, яйца, орехи, красное вино — споры о том, что должно храниться в холодильнике, не утихают годами. Эксперты по безопасности пищевых продуктов рассказали The Guardian, что действительно выигрывает от низкой температуры, а что, наоборот, может потерять вкус и текстуру.

Многие привычки хранения продуктов передаются из поколения в поколение, но далеко не все из них соответствуют современным рекомендациям специалистов. Иногда холодильник действительно продлевает срок годности, а иногда лишь портит вкус.

Помидоры

Большинство экспертов советуют не хранить спелые помидоры в холодильнике.

Низкая температура разрушает соединения, отвечающие за аромат и вкус, а мякоть становится более рыхлой. Лучше оставить томаты при комнатной температуре и убрать в холодильник только в том случае, если они уже полностью созрели и вы не планируете съесть их в ближайшие дни.

Картофель

Холодильник — не лучшее место и для картофеля. При низкой температуре крахмал начинает превращаться в сахар.

В результате картофель становится более сладким, а при жарке может сильнее темнеть. Лучше хранить клубни в прохладном, темном и хорошо проветриваемом месте.

Яйца

С яйцами ситуация зависит от страны.

В Великобритании яйца обычно не моют перед продажей, поэтому эксперты допускают их хранение вне холодильника при стабильной температуре.

В России и многих других странах яйца проходят промышленную обработку, из-за которой естественная защитная оболочка повреждается. Поэтому после покупки их рекомендуется хранить именно в холодильнике.

Орехи

Орехи содержат много полезных жиров, которые со временем могут прогоркать.

Если вы покупаете их в большом количестве или редко используете, холодильник действительно поможет сохранить вкус и свежесть дольше. Для длительного хранения подойдет даже морозильная камера.

Красное вино

Не все знают, что открытая бутылка красного вина тоже выигрывает от хранения в холодильнике.

Низкая температура замедляет процессы окисления, благодаря чему напиток дольше сохраняет вкус. Перед подачей достаточно заранее достать бутылку и дать ей немного согреться.

Хлеб

Хлеб не стоит постоянно держать в холодильнике.

Как отмечают специалисты, в холоде он черствеет быстрее. Если выпечки слишком много, лучше заморозить ее, а затем размораживать по мере необходимости.

Бананы

Бананы также не любят холод.

В холодильнике их кожура быстро темнеет, а процесс созревания практически останавливается. Лучше оставить фрукты при комнатной температуре.

Лук и чеснок

Этим овощам больше подходят сухие и хорошо проветриваемые места. В холодильнике из-за повышенной влажности они быстрее размягчаются и могут начать прорастать.

Когда холодильник действительно необходим

Эксперты напоминают, что обязательно нужно хранить в холоде:

молочные продукты;

сырое мясо и птицу;

рыбу;

готовые блюда;

вскрытые упаковки скоропортящихся продуктов.

Кроме того, после нарезки многие овощи и фрукты также лучше убрать в холодильник, чтобы замедлить размножение бактерий.

Главное правило

Не существует универсального списка продуктов, которые всегда должны или не должны лежать в холодильнике. Все зависит от степени зрелости, срока хранения и особенностей продукта.

Главное — помнить, что холодильник продлевает свежесть далеко не всегда. Иногда он действительно помогает сохранить продукт, а иногда лишает его того вкуса, за который его любят.

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