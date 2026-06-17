В Карачаево-Черкесии пропала группа туристов

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 59 0

На месте сигнала SОS обнаружили палатку.

Поиски туристов в горах Карачаево-Черкесии: что известно

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Спасатели ищут туристическую группу, которая пропала в районе пещеры Джанту в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Тревожный сигнал поступил с GPS-трекера, сработавшего на высоте около 2880 метров. На месте спасатели нашли палатку, однако самих туристов там не оказалось.

Поисковая операция началась в ночь на 17 июня, примерно в 02:00. Прибывшие на место специалисты обнаружили палатку туристов. При этом людей рядом не было. Точное количество участников группы пока не установили.

Работу спасателей осложняют горные условия, а также отсутствие сотовой и спутниковой связи в районе поисков. Из-за этого оперативно связаться с туристами или уточнить их местонахождение невозможно.

Несмотря на это, спасатели продолжают обследовать территорию и устанавливать, где могут находиться пропавшие. Информации об их состоянии на данный момент нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать, чтобы не пропасть в горах и тайге.

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