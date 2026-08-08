Более 20 домов повреждены в Севастополе в результате атаки ВСУ

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 162 0

Под удар противника также попали десять автомобилей.

Атака ВСУ на Севастополь 8 августа: что известно

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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В результате атаки ВСУ на Севастополь повреждения получили 22 дома, а также десять автомобилей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в мессенджере МАКС.

«Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы с утра отразили две атаки ВСУ. Сбито 35 БПЛА. Преимущественно над морем и на удалении от берега. Главное, что никто из людей не пострадал», — написал Развожаев в личном блоге.

По данным спасательной службы Севастополя, повреждения зафиксированы в 12 многоквартирных домах. Речь идет о зданиях в Гагаринском и Балаклавском районах, а также на Северной стороне города. Жители сообщили о разбитых окнах.

Еще десять частных домов получили повреждения в разных районах Севастополя. Кроме того, о повреждениях сообщили владельцы десяти автомобилей. 

Развожаев призвал жителей не приближаться к обнаруженным обломкам беспилотников. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Суджанском районе Курской области ВСУ маскируют взрывные устройства под упаковки из-под сока.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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