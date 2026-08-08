Более 20 домов повреждены в Севастополе в результате атаки ВСУ
Под удар противника также попали десять автомобилей.
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
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В результате атаки ВСУ на Севастополь повреждения получили 22 дома, а также десять автомобилей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в мессенджере МАКС.
«Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы с утра отразили две атаки ВСУ. Сбито 35 БПЛА. Преимущественно над морем и на удалении от берега. Главное, что никто из людей не пострадал», — написал Развожаев в личном блоге.
По данным спасательной службы Севастополя, повреждения зафиксированы в 12 многоквартирных домах. Речь идет о зданиях в Гагаринском и Балаклавском районах, а также на Северной стороне города. Жители сообщили о разбитых окнах.
Еще десять частных домов получили повреждения в разных районах Севастополя. Кроме того, о повреждениях сообщили владельцы десяти автомобилей.
Развожаев призвал жителей не приближаться к обнаруженным обломкам беспилотников.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Суджанском районе Курской области ВСУ маскируют взрывные устройства под упаковки из-под сока.
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