Кошка открыла кран лапой и затопила соседей почти на 700 тысяч рублей

Мосгорсуд обязал жителя Москвы выплатить 654 тысячи рублей ущерба за залив квартиры, произошедший после того, как его кошка открыла водопроводный кран. Решение было принято по итогам рассмотрения апелляционной жалобы на постановление Симоновского районного суда Москвы. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее районная инстанция отказала в удовлетворении требований о возмещении ущерба, компенсации морального вреда и судебных расходов. Суд указал, что иск был направлен к ненадлежащему ответчику, поскольку собственником квартиры является Департамент городского имущества Москвы.

Однако апелляционная коллегия отменила это решение и установила, что ответственность в данном случае несет проживающий в квартире получатель ренты — именно он является лицом, причинившим вред. Во время заседания ответчик пояснил, что причиной затопления стали действия его кошки, которая лапой открыла водопроводный кран.

В результате Московский городской суд постановил взыскать с ответчика 654 тысячи рублей, а также судебные расходы. Решение вступило в законную силу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жильцы московского ЖК столкнулись с затоплением квартиры из-за засора канализационного стояка. По данным источника, причиной происшествия стал кошачий наполнитель, который один из соседей выбрасывал в унитаз. Жильцы дома на Нагатинской улице утверждают, что на протяжении трех лет обращались к коммунальщикам из-за этой проблемы. В результате затопления квартира оказалась заполнена нечистотами и наполнителем.

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