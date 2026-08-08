Собянин: обновление метро Москвы стимулирует развитие предприятий в регионах

Оборудование для новых поездов Московского метрополитена производят предприятия из разных регионов России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

По словам главы города, обновление подвижного состава Замоскворецкой линии началось в марте 2024 года. В декабре прошлого года на зеленой ветке появился новый поезд «Москва-2026», который относится к числу самых технологичных составов.

В 2026 и 2027 годах столица ожидает поставку 700 вагонов. Эти поезда завершат замену подвижного состава на Замоскворецкой линии и будут использоваться также на Рублево-Архангельской линии.

За последние 10 лет московский метрополитен получил более пяти тысяч новых вагонов. Они вышли на Кольцевую, Таганско-Краснопресненскую и Калужско-Рижскую линии. Также полностью укомплектованы Большая кольцевая и Троицкая ветки. Собянин отметил, что крупные заказы Москвы помогают развивать транспортное машиностроение в регионах и создавать новые производственные цепочки.

«Мы стимулируем разработку новых технологий, создание производственных мощностей, даем работу тысячам специалистов», — написал мэр.

В производстве комплектующих для поездов участвуют предприятия из разных субъектов страны. Санкт-Петербург поставляет дверные системы и оборудование для видеонаблюдения, Тверская область — климатическое оборудование, световые линии и элементы оформления вагонов. Тяговые двигатели производят во Владимирской области, редукторы поставляет Демихово в Московской области.

Также в создании поездов участвуют предприятия Ростовской и Нижегородской областей, а также Республики Татарстан, которые обеспечивают вагоны цифровыми системами, поручнями, сиденьями и креслами машиниста.

Новые составы московского метро обслуживаются по контракту жизненного цикла: производитель отвечает за техническое состояние вагонов в течение 30 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве с 2011 года построили и реконструировали 127 станций метро и Московского центрального кольца. За это время в столице проложили более 270 километров линий, а метрополитен увеличился почти вдвое. В 2026 году темпы строительства достигли максимального уровня за последние пять лет: за семь месяцев специалисты проложили 14,7 километра тоннелей.

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