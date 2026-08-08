Силы ПВО отразили атаку семи беспилотников на Москву

Средствами ПВО отражена атака семи беспилотников на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Атака семи беспилотников отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Для этих целей киевский режим применяет как беспилотники, так и ракеты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за ночь на 6 августа системы ПВО уничтожили шесть летевших на Москву беспилотников.

А накануне в течение дня 5 августа средства ПВО уничтожили200 украинских беспилотников. Об этом доложили представители Минобороны России. Удары были пресечены в воздушном пространстве Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым, Башкирии и Татарстана, а также над акваторией Черного моря.

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