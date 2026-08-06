В России стандартизируют билеты на городской общественный транспорт

С 1 сентября вступают в силу изменения в приказ Министерства транспорта РФ, которые унифицируют оформление проездных документов. Об этом журналистам РИА Новости рассказала член общественного совета при ведомстве Кира Доросева.

«С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу изменения в приказ Минтранса, которые стандартизируют транспортные билеты и сопутствующие документы. Отмечу, что речь здесь не про „красивый дизайн“, а про юридическую ясность и защиту прав пассажира», — пояснила она.

Во всех билетах на городской автомобильный и наземный электрический транспорт необходимо будет указывать реквизиты самого билета, багажной квитанции, квитанции на ручную кладь и заказа-наряда для перевозок.

«Это означает, что документ должен однозначно подтверждать факт покупки услуги и ключевые условия перевозки: кто, куда и на каких условиях едет, что включено в стоимость, какие правила действуют для багажа и ручной клади», — уточнила Доросева.

По ее словам, нововведение поможет сократить число неофициальных билетов и упростит для пассажиров процедуру доказывания факта покупки и предъявления претензий. Принципиально, чтобы изменения повышали качество транспортных услуг и гарантировали прозрачность документов, единые требования и минимизацию поводов для конфликтов.

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