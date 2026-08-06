В России стандартизируют билеты на городской общественный транспорт

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 36 0

Все проездные документы будут содержать единый перечень реквизитов для защиты прав пассажиров.

Как изменились билеты на общественный транспорт в России

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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С 1 сентября вступают в силу изменения в приказ Министерства транспорта РФ, которые унифицируют оформление проездных документов. Об этом журналистам РИА Новости рассказала член общественного совета при ведомстве Кира Доросева.

«С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу изменения в приказ Минтранса, которые стандартизируют транспортные билеты и сопутствующие документы. Отмечу, что речь здесь не про „красивый дизайн“, а про юридическую ясность и защиту прав пассажира», — пояснила она.

Во всех билетах на городской автомобильный и наземный электрический транспорт необходимо будет указывать реквизиты самого билета, багажной квитанции, квитанции на ручную кладь и заказа-наряда для перевозок.

«Это означает, что документ должен однозначно подтверждать факт покупки услуги и ключевые условия перевозки: кто, куда и на каких условиях едет, что включено в стоимость, какие правила действуют для багажа и ручной клади», — уточнила Доросева.

По ее словам, нововведение поможет сократить число неофициальных билетов и упростит для пассажиров процедуру доказывания факта покупки и предъявления претензий. Принципиально, чтобы изменения повышали качество транспортных услуг и гарантировали прозрачность документов, единые требования и минимизацию поводов для конфликтов.

Пятого августа Минтранс утвердил методические рекомендации по оценке и прогнозированию транспортного спроса. Они должны стать инструментом для региональных властей и органов местного самоуправления при планировании дорожного движения. Отдельный акцент сделан на сегментации поездок по целям из-за разницы в поведенческих моделях пользователей. Ключевой становится доступность, объединяющая временные, финансовые и качественные параметры поездки.

Ранее, писал 5-tv.ru, Сергей Собянин назвал московский транспорт одним из лучших в мире. По словам мэра столицы, для этого реализовали новые линии метро, наземное кольцо и Большую кольцевую линию. На окраинах появились два миллиона рабочих мест, в порядок были приведены тысячи дворов и парков, число пешеходов выросло в четыре-пять раз. Благодаря видеонаблюдению угоны сократились в 47 раз, кражи — в 64 раза.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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