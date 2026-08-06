«Приобретенное качество»: Анастасия Волочкова рассказала, что такое харизма

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 32 0

Это качество связано не только с индивидуальностью, но и с внутренней силой.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Богачев; 5-tv.ru

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Анастасия Волочкова: харизма — это приобретенное качество

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова рассказала, что считает главным признаком харизматичного человека. По мнению балерины, это качество связано не только с индивидуальностью, но и с внутренней силой, характером и умением преодолевать трудности. Об этом Анастасия Волочкова рассказала корреспонденту 5-tv.ru на фестивале VK Fest-2026.

Артистка отметила, что харизма проявляется в способности оставаться верным себе и не отказываться от собственного пути даже в сложных обстоятельствах.

«Харизма — это умение оставаться самой собой и не сдаваться перед никакими сложностями и испытаниями», — рассказала Волочкова.

По словам балерины, человеку с сильной харизмой важно уметь проявлять свой характер и защищать право на собственное творчество.

«Умение отстоять свое право на творчество, право быть на той высоте, на которой находится тот человек, которому харизма присуща», — поделилась артистка.

Волочкова подчеркнула, что не считает харизму исключительно врожденным качеством. По мнению балерины, ее можно развивать на протяжении жизни.

«Харизма — это отчасти все-таки приобретенное качество, а не врожденное, потому что харизма — это все-таки больше созвучно с понятием «стержень», — отметила Волочкова.

Среди главных составляющих этого качества артистка назвала силу характера, волю и способность бороться за себя.

«Характер, сила воли, сила духа и умение бороться и умение отстаивать себя», — заключила Анастасия Волочкова.

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