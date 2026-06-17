Пенсия без стажа: какие выплаты получают никогда не работавшие россияне

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 29 0

Отсутствие официальной занятости не лишает человека права на выплаты.

Сколько составит пенсия если никогда не работать сумма

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Никогда не работавшие россияне могут рассчитывать на социальную пенсию

Россияне, которые никогда официально не работали и не накопили необходимый стаж, все равно могут рассчитывать на пенсионное обеспечение. В таком случае им назначается не страховая, а социальная пенсия по старости. Об этом ТАСС рассказала директор программы Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нина Гукасова.

По словам эксперта, право на выплаты сохраняется даже у тех, кто не сформировал пенсионные права для страховой пенсии. Для ее назначения требуется не менее 15 лет страхового стажа и индивидуальный пенсионный коэффициент не ниже 30.

«Для данной категории законодательством предусмотрена социальная пенсия по старости», — сообщила Гукасова.

Эксперт уточнила, что в 2026–2027 годах мужчины смогут оформить такую выплату с 69 лет, а женщины — с 64 лет. Эти условия касаются граждан, которым не хватает стажа или пенсионных коэффициентов для назначения страховой пенсии.

Средний размер социальной пенсии в России, по последним данным, составляет 16 583 рубля. Итоговая сумма зависит от действующих норм пенсионного законодательства и ежегодной индексации.

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