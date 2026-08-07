В Госдуме предложили ввести дополнительные меры поддержки для матерей-студенток

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 46 0

Активные и целеустремленные девушки редко решаются на второго ребенка из-за нехватки времени и финансов.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Современным женщинам необходимы дополнительные меры поддержки, которые позволят совмещать материнство, учебу и карьеру. Такое мнение высказала депутат Государственной думы Марина Ким в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на федеральном женском форуме.

«Мы со стороны государства сегодня поощряем студенческие браки. <…> Если у ребят это получается, и получается родить в этих браках или даже без брака, нам нужны дети, нам нужны мамы, нам нужно, чтобы наше государство себя воспроизводило», — заявила Ким.

По словам депутата, государству необходимо активнее помогать молодым мамам: не только выплачивать пособия по беременности, но и предоставлять так называемую «зарплату маме», содействовать оформлению академического отпуска и создавать условия для продолжения учебы.

Она также отметила, что в российских вузах развивается программа по созданию комнат для кормления детей. Однако, по ее мнению, подобные инициативы следовало реализовать значительно раньше.

Ким подчеркнула, что комфортные условия для рождения детей должны быть созданы для женщин любого возраста. Она считает, что сегодня основная часть рисков, связанных с материнством, ложится именно на женщину. По словам депутата, государственная поддержка должна восприниматься не как льгота, а как благодарность за вклад в будущее страны.

Кроме того, депутат рассказала о предложении под названием «Мамин пакет». Инициатива предусматривает снижение налоговой нагрузки для женщин-предпринимателей, которым во время декретного отпуска приходится одновременно заботиться о ребенке и продолжать вести собственное дело.

По мнению Ким, такие меры помогут большему числу женщин решиться не только на рождение первого ребенка, но и на пополнение семьи в будущем.

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