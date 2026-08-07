«Сами решают»: в каком случае класс закрывают на карантин из-за ОРВИ

Онищенко рассказал, что решение по карантину в классе принимает директор школы

Учеников одного класса могут временно отправить на карантин, если сразу несколько учеников заболеют респираторной инфекцией. Такая мера помогает остановить распространение вируса и не допустить вспышки заболевания во всей школе. Об этом академик РАН Геннадий Онищенко рассказал в беседе с 5-tv.ru.

По словам специалиста, один из ключевых способов профилактики в учебных заведениях — раннее выявление заболевших детей.

«Раннее выявление заболевших. Что это такое? Допустим, где-то в октябре–ноябре классный руководитель в школе и директор увидели, что в каком-то классе в понедельник пришли на занятия три-пять человек», — объяснил Онищенко.

После этого, отметил он, школа получает информацию от родителей о состоянии детей. Если становится известно, что у школьников высокая температура и признаки острой респираторной инфекции, руководство может принять решение о временном разобщении класса.

«Директор школы вместе с классным руководителем сами решают. И они, допустим, распускают этот класс на неделю», — рассказал эксперт.

Онищенко подчеркнул, что речь идет именно об одном классе, а не о закрытии всей школы. По его словам, такая мера позволяет прервать цепочку распространения инфекции.

«Не школу, а класс. Этим разобщением мы прерываем эпидемическую цепочку. Если мы оставим этот класс, на следующей неделе их будет два-три класса, где будет и загорится вся школа», — отметил он.

Кроме временного разобщения заболевших учеников, в школах используют и другие профилактические меры. Среди них — регулярное проветривание помещений, применение бактерицидных ламп, контроль питания и витаминизация.

«Это все работает на профилактику, но уже на неспецифическую профилактику», — добавил Онищенко.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.