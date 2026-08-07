Тройной удар: ВС РФ поразили суда с грузами для ВСУ в Черном море

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Также армия России освободила село Анискино в Харьковской области.

Фото, видео: © Getty Images/Anadolu / Contributor; 5-tv.ru

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ВС РФ поразили три судна с грузами для ВСУ в Черном море

Российские войска поразили три сухогруза в Черном море, которые перевозили грузы для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

И только что в военном ведомстве подтвердили освобождение села Анискино в Харьковской области. Отличились подразделения группировки «Север», которые расширяют зону безопасности в приграничных районах.

Эти кадры из соседней Сумской области. Там в ходе наступления поддержку штурмовикам оказали экипажи тяжелых огнеметов. Ночью они нанесли удар по вражескому опорному пункту.

На еще одном участке наша разведка заметила, как киевские формирования запускают ударные дроны. Свое укрытие неонацисты оборудовали в лесополосе, но такая маскировка им не помогла. Координаты оперативно передали расчетам беспилотной авиации. Они точно отработали по цели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь с 4 на 5 августа глава киевского режима Владимир Зеленский укрывался в бункере на глубине 93 метров во время российских ударов по военным объектам в Киеве и области. Отмечается, что российские войска использовали дроны, ракетный комплекс «Искандер» и гиперзвуковые ракеты «Циркон», и, по официальным данным ВСУ, ни один снаряд не был перехвачен украинским ПВО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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