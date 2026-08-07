Вывели миллионы рублей за границу: ФСБ вскрыла нелегальные криптообменники в «Москва-Сити»

ФСБ провела масштабную операцию против участников схемы, которые выманивали деньги у россиян, а потом выводили их за рубеж. Обыски прошли в одной из башен «Москва-Сити», там задержаны более 20 сотрудников нелегальных криптообменников. Через эти пункты проходили миллионы рублей, полученные обманным путем.

Какую роль в этой цепочке играли украинские кол-центры — выяснил корреспондент «Известий» Алексей Целищев.

Кувалдой и ломом бойцы спецназа вскрывают двери нелегальных криптообменников в одной из башен «Москва-Сити». Спрятаться от штурма сотрудники офисов не успели. И, лежа на полу, пытались не отступать от своей легенды.

Сначала по телефону мошенники из-за рубежа обманывали россиян, чтобы выманить как можно больше денег. А потом приглашали в обменные пункты в Москве перевести крупные суммы на якобы безопасные счета.

Обманутым лже-кассиры создавали фейковые личные кабинеты в интернете. Якобы туда в течение 15 минут зачисляли криптовалюту. Средняя сумма — 30 миллионов рублей.

— Принимали у него средства, краденые средства, и затем вносили эти данные в другие обменники и отправляли все эти деньги в криптовалюте на указанный нам адрес.

Нанятые сотрудники криптообменников просчитались в одном: переводы в криптовалюте тоже можно отслеживать. У российских правоохранителей для этого есть необходимое оборудование.

— Для работы в криптообменниках из регионов дистанционно привлечены стремящиеся к легкому заработку молодые люди, не имеющие достаточной финансовой грамотности и жизненного опыта. В качестве курьеров использованы жертвы дистанционного мошенничества. Сотрудники криптообменников осознавали, что перечисляют средства на Украину, но продолжали преступную деятельность ввиду высокой прибыли.

После задержания работники нелегальных обменников заявили: мол, сами стали жертвами мошенников и осознали это только после визита сотрудников ФСБ.

— Вину свою признаю, поскольку последние три дня действовал согласно инструкциям того, что мне диктовали «Росфинмониторинг» и мой «следователь из ФСБ».

— А вы понимаете, кто это был на самом деле?

— Теперь понимаю, мошенники.

— А с какой стороны мошенники, вы понимаете?

— Теперь тоже понимаю, с Украины.

Оправдания вряд ли спасут от уголовного преследования. Кассиры несут ответственность наряду с сотрудниками заграничных кол-центров. А с учетом того, что деньги жертв задержанные переводили на Украину, речь может идти и о государственной измене.

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