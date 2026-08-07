Собянин: почти 40 соцобъектов построили в Москве за семь месяцев 2026 года

Почти 40 объектов социальной инфраструктуры возвели в Москве за первые семь месяцев 2026 года. Среди них школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные пространства и здания культуры. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

За этот период в столице появились 23 школы и детских сада, четыре объекта здравоохранения, восемь спортивных пространств и четыре здания культуры.

«В числе знаковых проектов — комплекс Московской городской онкологической больницы № 62 в «Сколкове», — написал Собянин.

Всего с 2011 по 2026 год в Москве построили порядка 1250 социальных объектов. В их числе 734 здания школ и детских садов, около 187 объектов здравоохранения, 240 спортивных сооружений и 90 объектов культуры.

Еще примерно 2,7 миллиона квадратных метров социальной инфраструктуры сейчас находятся на стадии строительства.

В 2026–2028 годах в столице планируют продолжить строительство и реконструкцию детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, спортивных комплексов и других объектов.

Среди крупных проектов — комплексная реконструкция Центрального московского ипподрома на Беговой улице и возведение нового корпуса Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

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