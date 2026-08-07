Не станут матерями? Как лишний вес в детстве сказывается на здоровье девочек

Daily Mail: лишние килограммы в детстве мешают женщинам стать матерями

Лишний вес и ожирение у девочек, проявляющиеся уже в возрасте шести лет, негативно влияют на фертильность и существенно снижают шансы на материнство в будущем. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на исследование специалистов из Копенгагенской университетской больницы.

Ученые проанализировали данные более 60 тысяч женщин, родившихся в период с 1950 по 1989 год. Результаты показали, что те, кто имел избыточный вес в детстве, значительно чаще сталкивались с бесплодием к 30–34 годам.

«Наши результаты показывают, что неблагоприятные показатели ИМТ уже в возрасте шести лет могут повысить риск бездетности женщины», — отметила доктор Дорте Педерсен.

Она подчеркнула, что к тому моменту, когда женщины достигают 30 лет и начинают планировать беременность, последствия детского ожирения уже могут быть окончательно сформированы.

Исследование выявило, что девочки с ожирением в детстве на 42% реже рожали детей в возрасте от 30 до 34 лет по сравнению со сверстницами, имевшими здоровый вес. Даже умеренный избыточный вес снижал вероятность материнства в этот возрастной период на 26%.

Старший автор работы доктор Дженнифер Бейкер добавила, что репродуктивное здоровье закладывается гораздо раньше, чем принято считать.

По ее словам, ожирение влияет на организм через гормональные сбои и возможное ухудшение качества яйцеклеток. Специалисты выразили обеспокоенность тем фактом, что сейчас в Европе каждая третья девочка школьного возраста имеет лишний вес.

Ученые призывают пересмотреть подход к профилактике бесплодия, уделяя внимание здоровому росту и развитию ребенка задолго до того, как начнется планирование семьи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.